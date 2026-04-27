Tubos Reunidos al Borde de la Quiebra: Se Vislumbra el Proceso Concursal

Tubos Reunidos admite que sus estrategias para reestructurar la deuda y obtener financiación han fracasado, lo que la acerca al proceso concursal. El conflicto sindical y la caída de pedidos agravan la situación.

Tubos Reunidos , un gigante industrial español especializado en la fabricación de tubos de acero sin soldadura, se encuentra al borde del colapso financiero y se vislumbra la inminente posibilidad de un proceso concursal .

La empresa, que ha estado luchando contra una situación económica precaria durante meses, experimentó una fuerte caída en la bolsa este lunes, reflejando la creciente preocupación de los inversores. La compañía admite abiertamente que todas sus estrategias implementadas para reestructurar su abultada deuda, obtener nueva financiación o establecer alianzas estratégicas con otras empresas han fracasado, poniendo en serio peligro la viabilidad del grupo en su conjunto.

Esta admisión formal se realiza a través de una nota oficial enviada a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), el organismo regulador del mercado bursátil español. En dicha nota, Tubos Reunidos reconoce que las negociaciones mantenidas con diversos acreedores no han culminado en acuerdos satisfactorios hasta el momento, y que tampoco se ha logrado asegurar nueva financiación ni establecer alianzas estratégicas que puedan impulsar la actividad del grupo y revertir la situación actual.

La falta de progreso en estas áreas clave ha exacerbado la crisis financiera de la empresa y ha aumentado la probabilidad de un desenlace desfavorable. Un factor crítico que ha complicado aún más la situación de Tubos Reunidos es el bloqueo generado por el enfrentamiento sindical. Este conflicto interno ha obstaculizado un posible rescate financiero por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Estado español.

La falta de acuerdo con el comité de empresa en el marco de un expediente de regulación de empleo (ERE) en las plantas de Amurrio y Trápaga ha provocado la paralización de la actividad en la planta de Amurrio, agravando la reducción de la actividad que ya se había anunciado previamente. La empresa argumenta que la paralización de la acería de Amurrio, aunque no afecta a toda la planta industrial, es inevitable debido a la caída drástica de los pedidos.

Además, la empresa ha optado por externalizar la producción de palanquilla y lingotes como medida para reducir costos y adaptarse a la nueva realidad del mercado. En un intento por diversificar sus mercados y mitigar el impacto de la sobreproducción de acero a nivel mundial, Tubos Reunidos presentó a principios de febrero un plan industrial enfocado en la expansión a mercados internacionales.

Sin embargo, los resultados de esta estrategia han sido decepcionantes hasta el momento. Durante los años 2023 y 2024, el mercado estadounidense representaba la mitad de la facturación total de Tubos Reunidos, pero el aumento de los aranceles en un 50% y los cambios en la política comercial impulsados durante la era Trump han provocado un desplome en los pedidos.

La situación financiera de Tubos Reunidos se ha deteriorado significativamente en los últimos años, culminando en unas pérdidas de 71,3 millones de euros en 2025. Estas pérdidas se ven agravadas por un programa de deuda que vence en 2028, lo que aumenta la presión sobre la empresa para encontrar una solución rápida y efectiva.

A pesar de los esfuerzos por intensificar su actividad en mercados como Canadá, Alemania, India y Reino Unido, la empresa no ha logrado obtener resultados significativos que puedan compensar la caída de los pedidos en otros mercados clave. La empresa ha explorado diversas opciones para evitar la quiebra, incluyendo la renegociación de su deuda, la búsqueda de nuevos inversores y la implementación de medidas de reducción de costos.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas opciones ha dado resultados positivos. En la nota enviada a la CNMV, Tubos Reunidos advierte que, si no se logra alcanzar los objetivos establecidos en sus planes de reestructuración, la empresa podría verse obligada a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores, lo que implicaría un proceso de liquidación o reestructuración judicial.

La situación de Tubos Reunidos es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las empresas del sector siderúrgico en un contexto de sobreproducción, competencia global y cambios en las políticas comerciales internacionales. El futuro de la empresa y de sus empleados es incierto, y dependerá de la capacidad de la dirección para encontrar una solución viable que permita superar la crisis y garantizar la continuidad de la actividad





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