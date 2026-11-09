Tubacex recupera plena capacidad en Abu Dabi y asegura contratos con ADNOC

Tubacex normaliza la producción en Abu Dabi tras la crisis de Ormuz. La compañía vasca reafirma su alianza estratégica con ADNOC y Mubadala en la feria ADIPEC.

La empresa española Tubacex ha logrado restaurar la operatividad completa en sus instalaciones de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, después de que el conflicto bélico en el estrecho de Ormuz interrumpiera la logística de materias primas. La planta, cuya puesta en marcha data de 2024 y cuenta con 150 empleados, informa ahora que trabaja a plena capacidad. Esta recuperación es fundamental para mitigar el impacto financiero que el conflicto había generado en los resultados del tercer trimestre, momento en el que se originó gran parte de las pérdidas de 5,5 millones de euros registradas entre enero y septiembre de este año.

Acuerdos estratégicos en la feria Adipec

Durante la celebración de la feria Adipec, el mayor encuentro mundial de la industria energética, celebrado del 2 al 5 de noviembre en Abu Dabi, el consejero delegado de Tubacex, Josu Imaz, mantuvo una reunión clave con el sultán Al Jaber. Al Jaber ocupa el cargo de ministro de Industria y Tecnología Avanzada en los Emiratos Árabes Unidos y dirige simultáneamente la multinacional estatal Adnoc, quien representa al principal cliente de Tubacex. Este encuentro sirvió para reafirmar la solidez de las relaciones comerciales en un contexto geopolítico volátil.

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La relación con Adnoc se sustenta en un contrato a diez años para el suministro de 30.000 toneladas de tubos por un valor superior a 1.000 millones de dólares, lo que equivale a casi 900 millones de euros al tipo de cambio actual. Este macro contrato fue el motor principal para la edificación de la planta de Abu Dabi. Los plazos de pago para este pedido, que actualmente se encuentra en la mitad de su vigencia, están garantizados contractualmente, lo que protege a la corporación de situaciones extraordinarias como la guerra en Oriente Próximo.

Expansión con Mubadala y red global

Tubacex aprovechó la cumbre de Abu Dabi para estrechar vínculos también con Mubadala, el fondo de inversiones de los Emiratos Árabes Unidos que gestiona un patrimonio de 385.000 millones de dólares distribuido en 80 países. Con esta entidad, el grupo vasco ha creado la sociedad conjunta TBX Nexxia, la cual abarca desde la producción de tubos sin soldadura hasta los procesos de acabado y roscado de equipos, adaptándose a las exigencias específicas de cada cliente. Esta colaboración incluye tareas de mantenimiento en explotaciones de petróleo y gas natural.

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La estrategia industrial de Tubacex se apoya en una red global que integra su base en España y los Emiratos Árabes Unidos, junto con la presencia de Mubadala en Brasil. Esta infraestructura productiva cuenta con servicios de soporte en Aberdeen (Escocia), Houston (Estados Unidos) y Singapur. La planta de Abu Dabi es el eje central de esta organización, permitiendo a la siderúrgica alavesa haber entregado ya más de 250 kilómetros de tubos de acero inoxidable de alta gama, preparados para operaciones en condiciones críticas.

Resiliencia ante aranceles y desafíos técnicos

Es importante distinguir que las tecnologías avanzadas aplicadas por Tubacex en sus productos principales se limitan a tubos de acero al carbono que no son resistentes a la corrosión, excluyendo los equipos de acero inoxidable, que poseen un valor de mercado significativamente mayor. La corporación alavesa opera actualmente en una treintena de países, diversificando así su exposición a riesgos locales. En Estados Unidos, cuenta con una decena de fábricas, una estructura que le permite eludir los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones de productos de acero y aluminio, asegurando competitividad en ese mercado clave.