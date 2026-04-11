Tu cara me suena' arrasa en su estreno con récords de audiencia en su 13ª temporada

El programa 'Tu cara me suena' de Atresmedia triunfa en su estreno de la 13ª temporada con un 20,9% de cuota de pantalla y 4,6 millones de espectadores únicos. Destacan las imitaciones de María Parrado y el regreso de Jesulín de Ubrique a la música.

Tu cara me suena, el aclamado programa de entretenimiento de Atresmedia , ha protagonizado un estreno espectacular en su decimotercera temporada, consolidándose como líder indiscutible de la audiencia. El programa ha logrado un impresionante 20,9% de cuota de pantalla, lo que se traduce en más de 4,6 millones de espectadores únicos.

Estas cifras lo posicionan como el mejor estreno de un programa en la presente temporada televisiva, superando ampliamente a sus competidores y demostrando la continua vigencia y popularidad del formato. El éxito de 'Tu cara me suena' radica en su capacidad para reinventarse y sorprender al público, manteniendo un alto nivel de producción y un elenco de concursantes de primer nivel, capaces de ofrecer imitaciones de gran calidad y momentos memorables. La fórmula, que combina música, humor y espectáculo, sigue cautivando a la audiencia, generando un fenómeno televisivo que trasciende las fronteras del mero entretenimiento.\El primer programa de esta nueva temporada estuvo repleto de actuaciones destacadas y momentos inolvidables. María Parrado, una de las nuevas concursantes aunque con experiencia previa como invitada, deslumbró al público con su impecable imitación de Ana Mena y su éxito 'Carita Triste'. La joven cantante demostró su versatilidad y talento, conquistando tanto al jurado como a los espectadores. La lista de concursantes de esta decimotercera edición promete emociones fuertes y actuaciones sorprendentes. El elenco está compuesto por figuras de renombre como Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi y Leonor Lavado, además de la mencionada María Parrado. Cada uno de ellos, con su particular estilo y carisma, promete darlo todo sobre el escenario, ofreciendo imitaciones de artistas de diferentes géneros musicales y épocas. El programa, además de brindar entretenimiento, permite a los concursantes mostrar su faceta artística y conectar con el público de una manera diferente a la habitual.\Uno de los momentos más esperados de la noche fue el regreso de Jesulín de Ubrique a la 'música', después de tres décadas de ausencia en la industria. El famoso diestro, conocido por su única incursión musical con el tema 'Toda', sorprendió al público con su imitación de Melendi y su emblemática canción 'Caminando por la vida'. Este regreso, cargado de nostalgia y expectación, generó un gran impacto en las redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. 'Tu cara me suena' sigue demostrando su capacidad para generar expectación y movilizar al público, tanto en televisión como en plataformas digitales. Para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones sobre el programa, se puede seguir el canal de WhatsApp y el perfil de Google. Los espectadores pueden disfrutar del informativo completo 'Noticias Fin de Semana' a través de Atresplayer. La combinación de talento, espectáculo y nostalgia garantiza el éxito continuo del programa, que se ha convertido en un referente del entretenimiento televisivo





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tu Cara Me Suena Atresmedia Estreno Audiencia María Parrado Jesulín De Ubrique Música Imitaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Tu cara me suena 13': lista completa de los concursantes confirmados del programa de Antena 3Conoce a todos los famosos que participan en el exitoso talent show de Atresmedia

Read more »

Tu cara me suena estrena su temporada 13 en Antena 3 con nuevas transformacionesEl popular programa de transformaciones 'Tu cara me suena' regresa a Antena 3 con su temporada número 13, prometiendo sorprender a los espectadores con nuevas caracterizaciones. Florentino Fernández se une al jurado junto a Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer. El concurso, un éxito de Atresmedia y líder de audiencia, cuenta con nuevos concursantes como Jesulín de Ubrique.

Read more »

¿Dónde es festivo el lunes 13 de abril en España?Una vez pasada la Semana Santa y a la espera del próximo puente del 1 de mayo, que será festivo Nacional para celebrar el Día del Trabajo, hay algunos municipios y ciudades en...

Read more »

La jueza de El Bocal tomará declaración a 13 nuevos testigos el próximo 24 de abrilEntre otros, están citados la jefa de obra y los operarios que intervinieron en 2024 en la pasarela siniestrada, en la que murieron seis jóvenes.

Read more »

Cecabank gana 98,4 millones en 2025, un 13,5% más"Estos resultados se han obtenido en el marco del primer año de ejecución de nuestro Plan Estratégico 2025- 2027, una hoja de ruta que orienta nuestras prioridades y que...

Read more »

El Tribunal Supremo confirma 13 años de cárcel para un profesor de Valladolid por abusos sexualesLos hechos se remontan a varios episodios en los que el acusado, aprovechando su condición de docente y la relación de confianza que mantenía con la víctima, llevó a cabo varias conductas de carácter sexual en el año 2020 a su alumno.

Read more »