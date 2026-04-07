TSK, el grupo asturiano de ingeniería, prepara su debut en Bolsa: busca 150 millones de euros

El grupo asturiano de ingeniería TSK, controlado por la familia García Vallina, ultima los preparativos para su debut en Bolsa, buscando captar 150 millones de euros a través de una ampliación de capital. La operación, que cuenta con el respaldo de varios bancos, se enfrenta al contexto de la inestabilidad en Oriente Próximo, pero confía en el interés de los inversores y el buen desempeño de sus competidores en el mercado.

La hoja de ruta para el debut bursátil del grupo asturiano de ingeniería TSK , controlado por la familia García Vallina, ya está definida. La empresa ha consolidado un equipo de bancos para su salida al mercado, incluyendo a JB Capital y Alantra, que se suman a Santander, CaixaBank y Banca March.

El análisis preliminar de las entidades financieras indica que la situación en Irán, a pesar de las tensiones geopolíticas, no representa un obstáculo insuperable para la operación, respaldado por el desempeño positivo de sus competidores en el mercado español, como Técnicas Reunidas (+14%) y Elecnor (+41%). Los primeros contactos con inversores sugieren un fuerte interés en la compañía, valorada en más de 500 millones de euros antes de la ampliación de capital, con la que se espera recaudar unos 150 millones de euros adicionales para financiar su plan de crecimiento, según fuentes financieras. El proceso para la salida a Bolsa ha sido meticuloso. TSK ha considerado diferentes opciones, incluyendo la vía rápida Easy Access propuesta por BME y la CNMV, pero finalmente se ha optado por la colocación clásica, dada la favorable acogida entre los inversores. Las reuniones con inversores potenciales se llevaron a cabo en diversas ciudades europeas, incluyendo Madrid, Fráncfort, París, Londres y capitales nórdicas, además de una reunión con analistas. El objetivo es comunicar la intención de cotizar (ITF) durante la semana del 20 de abril y celebrar el toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid a mediados de mayo, siempre y cuando las condiciones del mercado y la situación geopolítica no se deterioren significativamente. La misión de los bancos es optimizar la colocación de acciones, acortando el período entre la aprobación del folleto por la CNMV y la cotización efectiva. Se espera la posible participación de inversores ancla como Corporación Financiera Alba y CriteriaCaixa, asegurando una estabilidad inicial en la oferta. La colocación de las acciones se estima en un 25% del capital, permitiendo a la familia García Vallina mantener el control de la empresa. Sabino García Vallina, fundador y presidente del grupo, actualmente posee el 84% del capital. La empresa, que anteriormente tenía acciones tipo A y B, unificó los títulos para facilitar el proceso de salida a Bolsa. Los datos financieros preliminares de 2025 indican ventas de 1.000 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (ebitda) entre 75 y 85 millones de euros, superando los 72,8 millones de 2024. La compañía, dirigida por el consejero delegado Joaquín García Rico, cuenta con una sólida posición financiera, con 125 millones de euros en liquidez y una deuda neta de aproximadamente 7 millones de euros. TSK posee una plantilla de más de 1.500 empleados altamente cualificados y una amplia experiencia internacional, con el 95% de su actividad fuera de España. La cartera de pedidos, que asciende a unos 1.800 millones de euros, anticipa un futuro prometedor. El negocio se divide en dos segmentos principales





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