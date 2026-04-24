TSK avanza con su salida a Bolsa en España pese a la incertidumbre global

La ingeniería asturiana TSK planea anunciar su oferta pública de suscripción (OPS) en la Bolsa española, desafiando la volatilidad del mercado causada por las tensiones geopolíticas. La operación busca recaudar 150 millones de euros para financiar su crecimiento, manteniendo la familia García Vallina el control de la empresa.

La empresa asturiana de ingeniería TSK se prepara para anunciar formalmente su intención de cotizar en la Bolsa española entre hoy y el próximo lunes, mediante la publicación de un documento conocido como ITF (Intention to Float).

Esta decisión desafía la actual incertidumbre del mercado, exacerbada por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, que llevaron a Digi a posponer su propia salida a Bolsa. La familia García Vallina, propietaria de TSK, avanza con esta operación a pesar de la volatilidad, buscando financiar su crecimiento futuro.

El calendario previsto indica que la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) podría aprobar el folleto informativo el 5 de mayo, con su publicación esperada para el 7 de mayo, revelando el rango de precios de la oferta pública de suscripción (OPS). Se anticipa que el 'toque de campana', el inicio de la negociación de las acciones, ocurra durante la semana del 11 de mayo.

TSK planea recaudar 150 millones de euros a través de la OPS, destinados a impulsar su expansión. La familia García Vallina mantendrá el control de la empresa, con una participación que no superará el 50% tras la colocación. La política de dividendos de TSK contempla una retribución del 35% de las ganancias a partir de 2029, reinvirtiendo los beneficios en los años previos.

Actualmente, la empresa cuenta con una cartera de producción de 1.300 millones de euros y proyectos preadjudicados por valor de 3.700 millones de euros, principalmente contratos EPC (Engineering, Procurement and Construction) para terceros. Santander y CaixaBank lideran la operación como coordinadores globales, con Banca March actuando como colocador. Alantra y JB Capital se han sumado recientemente al sindicato bancario. Hogan Lovells proporciona asesoramiento legal a TSK.

En los últimos meses, la empresa ha contactado con inversores de alto patrimonio en Europa, Latinoamérica, Asia y Estados Unidos para evaluar su interés. La incorporación de CaixaBank y Banca March busca atraer a los grandes fondos de inversión vinculados a estas entidades, como CriteriaCaixa y Corporación Financiera Alba. Santander AM, la gestora de activos de Santander, también ha participado en recientes salidas a Bolsa en España.

En 2025, TSK registró ventas de 1.035 millones de euros, un ligero aumento respecto a 2024, con un ebitda que creció un 37% hasta los 99,7 millones de euros y un beneficio neto de 32 millones de euros. La facturación de 2025 se distribuyó geográficamente con un 78% en América, un 12% en Europa y un 10% en el resto del mundo, con un 91% de los ingresos provenientes del área de Transición Energética y Digitalización





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