El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega la petición de los profesores para eliminar los servicios mínimos obligatorios durante las huelgas, consolidando las restricciones educativas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( TSJM) ha vuelto a rechazar la solicitud presentada por el Comité de Huelga Mixto de los profesores de la Comunidad de Madrid para eliminar los servicios mínimos obligatorios durante las paralizaciones laborales. Esta negativa reiterada confirma la vigencia de las restricciones que limitan el ejercicio del derecho de huelga en el sector educativo de la región.

La resolución judicial otorga a la Comunidad de Madrid un plazo hasta el 26 de noviembre para presentar sus alegaciones frente a esta petición cautelar. Una vez recibidos los argumentos de la administración o transcurrido dicho vencimiento, el juzgado valorará los términos de las partes antes de decidir si procede suspender total o parcialmente la orden autonómica que regula estos mínimos.

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Nuevo fallo contra la eliminación de restricciones sindicales

Este nuevo rechazo del TSJM significa que los profesores continúan sujetos a las normas vigentes que les exigen permanecer en sus puestos de trabajo durante las jornadas de paro. El tribunal considera que no existen fundamentos suficientes para adoptar medidas cautelares extremas que anulen las disposiciones establecidas por la administración educativa regional.

El Comité de Huelga Mixto ha reiterado que la imposición de estos servicios mínimos sesga el derecho fundamental a la huelga al obligar a los docentes a trabajar durante la protesta. Para el comité, esta situación vulnera la libertad sindical y dificulta la efectividad de las reivindicaciones que han motivado las más de cuatro semanas de movilización en la capital.

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CCOO denuncia censura por instrucciones de neutralidad

Paralelamente, la Federación de Educación de CCOO ha denunciado las instrucciones de neutralidad impuestas por la Comunidad de Madrid, calificándolas de censura y medidas represivas contra la huelga educativa. El sindicato considera que estas normas buscan silenciar las protestas pacíficas y limitar la capacidad de expresión de los docentes en el entorno escolar.

El pasado viernes por la tarde, el sindicato confirmó la presentación de un recurso ante el TSJM contra estas directrices. El documento, dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa, establece un listado exhaustivo de prohibiciones para el personal docente durante las paralizaciones laborales.

Prohibiciones estrictas para docentes en el aula

Las nuevas instrucciones prohíben a los profesores utilizar las aulas, las plataformas de comunicación oficiales o las fachadas de los colegios e institutos para animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas o recogidas de firmas relacionadas con conflictos políticos o sindicales.

Además, se veta realizar comentarios, juicios de valor o señalamientos ante los alumnos y las familias que puedan interpretar como apoyo a la huelga. El documento incluye un formulario específico que debe cumplimentarse por los inspectores y los equipos directivos de los centros para asegurar el cumplimiento de estas normas de conducta.

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Consecuencias inmediatas para el conflicto educativo

Esta situación mantiene el conflicto docente en un punto muerto jurídico mientras aguarda la resolución final del TSJM. Los profesores siguen manteniendo sus reivindicaciones principales a pesar de las noticias desfavorables recibidas en la última semana y de las presiones administrativas para mantener la normalidad en las aulas.

El plazo de alegaciones hasta el 26 de noviembre se presenta como el siguiente hito clave en el proceso legal. Durante este tiempo, ambas partes presentarán sus defensas finales ante el tribunal, lo que determinará si se mantiene o se elimina la obligatoriedad de los servicios mínimos en futuras convocatorias de paro en Madrid.