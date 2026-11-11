TSJM anula fianza de 15M a Correa y sugiere libertad con control electrónico

El TSJM revoca la fianza de 15 millones de euros para Francisco Correa, propone al juez Pedreira medidas de control electrónico y pide celeridad en el caso Gürtel.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( TSJM) ha decidido retirar la fianza de 15 millones de euros impuesta anteriormente a Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama de corrupción conocida como Caso Gürtel. Este fallo judicial deja en manos del juez instructor Antonio Pedreira la facultad de decidir si permite la libertad del empresario bajo estrictas medidas de control electrónico.

Revocación de fianza y medidas alternativas

Los magistrados del TSJM, presididos por Francisco Javier Vieira, han estimulado parcialmente los recursos interpuestos tanto por Francisco Correa Sánchez como por la acusación privada de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). La resolución dictada este martes indica que, aunque se mantiene la prisión provisional incondicional por el momento, se sugiere explícitamente al juez Pedreira que considere la implementación de un sistema de vigilancia tecnológica para reducir el riesgo de fuga.

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Los jueces argumentan que la persistencia del riesgo de fuga podría evitarse mediante la adopción ponderada de medidas de control electrónico, una opción que consideran menos gravosa que la privación de libertad absoluta. Para asegurar la viabilidad de esta alternativa, los magistrados instan al instructor a recabar asesoramiento de los técnicos y especialistas de la Policía sobre las medidas más adecuadas para garantizar, con casi absoluta seguridad, la evitación de cualquier intento de escape del imputado.

Condiciones específicas para la posible libertad

Además de la propuesta principal de utilizar una pulsera de localización electrónica, el fallo del TSJM enumera una serie de restricciones complementarias que podrían aplicarse si se concede la libertad. Estas condiciones incluyen la retirada obligatoria del pasaporte, la prohibición estricta de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante los juzgados para justificar su paradero.

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El auto judicial establece claramente que se revoca la situación anterior en el sentido de mantener la prisión provisional sin fianza, sin perjuicio de que el Instructor pueda adoptar dichas medidas de control electrónico permanente y presentaciones apud acta, siempre previos los debidos asesoramientos técnicos documentados de los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Este matiz legal es crucial para entender que la liberación no es automática ni inmediata, sino sujeta a la aprobación del juez de instrucción.

Situación de otros imputados y plazos judiciales

Francisco Correa lleva dos años y siete meses en prisión preventiva desde febrero de 2009, una detención que se prolonga en la espera de que el juez Pedreira tome una decisión final sobre su situación personal. Esta resolución del TSJM afecta directamente a los dos únicos imputados del Caso Gürtel que continúan en prisión, junto con Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y supuesto número dos de la trama.

En el caso de Pablo Crespo, la situación es distinta pues el magistrado decidió en febrero dejarlo en libertad bajo fianza de 600.000 euros, una cuantía que Crespo aún no ha podido abonar, manteniéndose así en el centro de la cárcel. Mientras tanto, Antonio Pedreira continúa con la instrucción de la causa a pesar de haberse inhibido inicialmente y haber acordado trasladar el caso a la Audiencia Nacional, decisión que ha sido recurrida por varios imputados.

Ante la falta de pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre estos recursos de inhibición, Pedreira mantiene sus funciones hasta que la máxima instancia judicial resuelva la competencia. El auto del TSJM aprovecha además para reiterar la urgencia de finalizar la instrucción lo antes posible, buscando la definitiva depuración de posibles responsabilidades en el juicio oral, un paso esencial para cerrar este capítulo legal que ha marcado la política española de la última década.