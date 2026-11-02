TSJC define medidas para 79 menores detenidos por disturbios Blocus en Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve los casos de los 79 menores detenidos tras las protestas del 24 de octubre, aplicando internamientos y libertad vigilada.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concluido el procesamiento judicial de los 79 menores detenidos en relación con los disturbios ocurridos durante la convocatoria del colectivo Blocus en Barcelona el 24 de octubre. La institución ha emitido un balance definitivo tras completar todas las comparecencias ante las plazas 1, 2 y 3 de las secciones de menores de Barcelona, cubriendo el periodo comprendido entre el domingo 25 de octubre y el sábado 31 de octubre.

Resolución de medidas cautelares por edad

De los setenta y nueve jóvenes que comparecieron ante la justicia catalana, cinco han sido internados en régimen cerrado como medida de protección y orden público. Por otro lado, setenta y dos menores quedaron en libertad vigilada, una decisión que implica un seguimiento estricto de sus actividades. Dentro de este grupo de setenta y dos liberados, treinta y dos tienen prohibido expresamente asistir a manifestaciones públicas.

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En dos casos específicos, los jueces acordaron no aplicar ninguna medida cautelar, permitiendo a estos jóvenes mantener su libertad sin restricciones adicionales. Esta distribución de sanciones refleja la evaluación individualizada que realizó el tribunal para cada uno de los implicados, priorizando la proporcionalidad y las circunstancias particulares de cada adolescente involucrado en los hechos.

Proceso judicial y revisión de informes técnicos

Inicialmente, los jueces de menores se centraron en resolver las situaciones más urgentes y graves. Esta prioridad se debió a la limitación legal que establece que los menores únicamente pueden permanecer detenidos durante cuarenta y ocho horas sin una resolución judicial definitiva. Una vez superado este límite temporal crítico, el proceso judicial continuó con una fase de análisis detallado.

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Los menores que habían quedado en libertad fueron citados de forma progresiva durante el resto de la semana siguiente a los incidentes. Durante este periodo, los magistrados llevaron a cabo las entrevistas necesarias con cada joven y revisaron exhaustivamente los informes técnicos de cada uno de ellos. Este análisis profundo permitió a los jueces dar una respuesta adecuada a cada situación individual, asegurando que las decisiones estuvieran fundamentadas en evidencias sólidas.

Consecuencias para la plataforma Blocus y próximos pasos

Los hechos judicializados corresponden exclusivamente a la convocatoria del pasado 24 de octubre, que fue la única protesta de la plataforma Blocus que generó intervenciones judiciales significativas en este contexto. A raíz de la finalización de las comparecencias en sede judicial, no queda pendiente ninguna actuación adicional con los menores detenidos por estos disturbios específicos en Barcelona.

El cierre definitivo del expediente judicial para este grupo de setenta y nueve personas marca el fin de la fase de medidas cautelares para estos casos. La comunidad legal y las autoridades locales pueden considerar este episodio como resuelto en su dimensión penal inmediata con los menores, aunque las consecuencias sociales y políticas de los disturbios continúan siendo debatidas en el ámbito público de la ciudad condal.