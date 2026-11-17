El TSJC ratifica la prohibición de ciclismo en senderos de Collserola y mantiene el límite de 20 km/h. Las multas alcanzan los 500 euros.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) ha emitido una sentencia firme que confirma las estrictas restricciones aplicadas al ciclismo en el Parc Natural de la Serra de Collserola. Esta decisión judicial, con carácter definitivo desde el 29 de septiembre de 2026, desestima los recursos presentados por la Federació Catalana de Ciclisme y la asociación Collserola Sport Respecte al Ciclisme. El fallo pone fin a una disputa legal de cinco años y mantiene la validez de la normativa actual.

Normativa de circulación y límites permitidos

La regulación vigente prohíbe terminantemente circular en bicicleta por los senderos y caminos no autorizados dentro del parque natural. Las vías donde sí se permite el paso de bicicletas deben cumplir con un ancho mínimo superior a tres metros. En estas rutas habilitadas, los ciclistas deben respetar un límite de velocidad estricto de 20 kilómetros por hora como máxima permitida.

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Sanciones económicas por infracciones

El incumplimiento de estas normas de tráfico en la naturaleza conlleva sanciones económicas que pueden ascender hasta los 500 euros. La cuantía de la multa depende de la gravedad de la infracción cometida por el ciclista. Entre las conductas que se sancionan específicamente figuran circular por senderos prohibidos, atravesar zonas no habilitadas y superar el límite de velocidad establecido en las pistas.

Posiciones de los grupos ciclistas

La decisión judicial supone un revés importante para las entidades ciclistas que habían impugnado la regulación. Estas organizaciones reclamaban una normativa más flexible que les permitiera utilizar ciertos senderos específicos para sus recorridos. La federación y la asociación argumentaban a favor de una mayor accesibilidad, pero el tribunal ha priorizado otros intereses superiores.

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Protección del entorno natural

El tribunal considera que las restricciones están plenamente justificadas por la necesidad imperante de preservar los valores naturales de Collserola. Se busca evitar la erosión excesiva de los caminos, proteger la fauna local y reducir los conflictos entre ciclistas y excursionistas. La prioridad se otorga siempre a las personas que circulan a pie, exigiendo a los ciclistas reducir aún más la velocidad cuando haya peatones.

Opciones de rutas para ciclistas

Actualmente, los aficionados a la bicicleta de montaña deben adaptar sus entrenamientos a la red ciclista autorizada. Esta infraestructura oficial cuenta con más de 250 kilómetros de itinerarios designados para el uso deportivo. Los ciclistas que no cumplan estas directrices se arriesgan a las multas establecidas por la administración pública.