Trump y Xi Jinping abordaron temas clave en su reunión en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron una reunión en la plaza de Tiananmen, donde se abordaron diversos temas, entre ellos la guerra en Irán y la situación de Taiwán. Trump ha mostrado una mayor ambivalencia hacia Taiwán y ha propuesto la creación de una Junta de Comercio con China para abordar las diferencias comerciales entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha mantenido una reunión con el presidente chino, Xi Jinping , en la plaza de Tiananmen , donde se han abordado diversos temas, entre ellos la guerra en Irán y la situación de Taiwán .

Trump ha mostrado una mayor ambivalencia hacia Taiwán, mientras que China ha advertido de los riesgos de no gestionar adecuadamente la cuestión de Taiwán, lo que pondría en peligro la relación entre ambos países. Además, Trump ha mostrado interés en reforzar los acuerdos comerciales con Taiwán y ha propuesto la creación de una Junta de Comercio con China para abordar las diferencias comerciales entre ambos países.

La visita de Trump a China se produce en un momento en que Irán sigue dominando la agenda nacional de Estados Unidos y se intensifica la campaña electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre





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