Trump y Vance firmaron el acuerdo con Irán, Trump se reunió con el emir de Qatar y expresó su frustración con Netanyahu

Trump y el vicepresidente J. D. Vance firmaron virtualmente el acuerdo para poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar 60 días de negociaciones nucleares.

las reuniones del martes en Ginebra ofrecerán otra oportunidad para que los líderes del G7 y el resto del mundo aclaren la situación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán .

Trump y el vicepresidente J. D. Vance firmaron virtualmente el acuerdo para poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar 60 días de negociaciones nucleares, según informó un alto funcionario estadounidense. Por parte iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, firmó el documento, añadió el funcionario.aún no se ha publicado ningún texto, y Trump ha dicho que probablemente se hará público después de la ceremonia de firma programada para el viernes.

El presidente Donald Trump habló con periodistas durante una reunión bilateral con el emir de Qatar en la cumbre del G7, donde se refirió al acuerdo de Estados Unidos con Irán y a la situación en la región en general. Trump afirmó que la siguiente fase de negociaciones con Irán será ‘más fácil’ que la ronda inicial que condujo al Memorando de Entendimiento anunciado recientemente.

También insistió en que Estados Unidos no ‘invertirá dinero en Irán’, en un intento por calmar los temores de algunos de sus aliados de que Teherán reciba fondos estadounidenses. El presidente de Estados Unidos expresó su frustración con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y declaró a los periodistas que debía ser ‘más responsable con respecto al Líbano’.

Sugirió que Siria podría ‘hacer un mejor trabajo’ frente a Hezbollah que Israel, al afirmar que ‘el hombre que ahora gobierna Siria’ es ‘muy bueno con Hezbollah’. Trump dijo que Israel lleva ‘demasiado tiempo’ luchando contra Hezbollah y agregó que ‘están muriendo demasiadas personas’. Trump también dijo que se reunirá hoy con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, e instó a Rusia a aceptar un acuerdo que ponga fin a la guerra





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