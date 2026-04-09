Trump y la Tregua con Irán: Un Giro que Socava la Credibilidad de EE. UU.

El abrupto cambio de postura de Donald Trump hacia Irán, con una tregua de 15 días tras amenazar con la destrucción de la 'civilización' persa, ha desatado críticas y dudas sobre la credibilidad de Estados Unidos como potencia internacional. Este giro, junto con las amenazas de crímenes de guerra, ha erosionado la confianza en la palabra del presidente y ha provocado una división dentro del propio partido republicano.

El anuncio de Donald Trump sobre una tregua de 15 días con Irán , un giro inesperado, era un escenario casi impensable la tarde del martes. En la mañana del mismo día, con el ultimátum a punto de expirar, había amenazado con la destrucción total de la 'civilización' persa, una declaración que resonó con una gravedad sin precedentes por parte del presidente estadounidense. Esta advertencia, la más dura hasta la fecha, representaba un callejón sin salida frente a un Irán firme en su posición.

Sin embargo, a última hora, Pakistán intervino como un salvavidas, proponiendo un alto el fuego que Trump aceptó, modificando abruptamente el curso de los acontecimientos. \Washington ha pagado un precio elevado por este frágil alto el fuego con Irán, un acuerdo que, en sus primeras horas, ya muestra signos de inestabilidad. El brusco cambio de postura del presidente, tras amenazar con crímenes de guerra, ha abierto una brecha significativa en la credibilidad de Estados Unidos como actor en la arena internacional. Esto también socava el valor de la palabra de Trump. Si Irán tenía pocas razones para confiar en él como interlocutor – dado que Washington bombardeó el país en dos ocasiones durante las negociaciones – ahora tiene aún menos motivos para creer en sus amenazas. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había consolidado como una potencia estabilizadora y un garante del multilateralismo. Pero, desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump se ha dedicado a minar esa imagen de potencia hegemónica, desmantelando el sistema internacional tal como se conocía. Los ataques a los aliados de la OTAN, la intervención militar en Venezuela y la guerra arancelaria son solo algunos de los ejemplos que han ido mermando el orden mundial existente.\La amenaza de cometer crímenes de guerra por parte de Trump ha socavado profundamente la imagen del país como defensor de los valores de las Naciones Unidas. Aunque el republicano no sería el primer presidente estadounidense involucrado en acusaciones de crímenes de guerra, sí ha sido el primero en declarar abiertamente que no le preocupa 'en absoluto' la posibilidad de cometerlos. Esta declaración provocó una ola de críticas entre los legisladores demócratas, y muchos republicanos se unieron a la condena de sus palabras. Por primera vez, se sumaron a la lista de críticos figuras que no eran habituales. El congresista republicano de Texas, Nathaniel Moran, expresó claramente su desacuerdo: 'Permítanme ser claro: no apoyo la destrucción de una 'civilización entera'. Eso no es quienes somos, y no es coherente con los principios que durante mucho tiempo han guiado a Estados Unidos.' Incluso personalidades tradicionalmente leales al presidente, como la excongresista Marjorie Taylor Greene y el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, fueron más allá de la simple discrepancia. Aunque ambas figuras ya habían tenido sus diferencias con Trump, estas últimas críticas representaron una fractura real. Greene llegó a respaldar la propuesta demócrata de aplicar la Enmienda 25 al presidente, que permite destituir a un presidente por incapacidad para cumplir sus funciones. Carlson, por su parte, insinuó que Trump podría ser el anticristo a raíz de sus declaraciones sobre la destrucción de una civilización entera, calificando la amenaza de Trump a la infraestructura civil iraní como 'un crimen de guerra, un crimen moral' que conduciría al 'sufrimiento y la muerte masiva'. La lista de críticas podría extenderse aún más. El llamado de atención de Carlson fue el más significativo contra Trump dentro del mundo conservador, pero no el único. El podcaster Alex Jones, una figura destacada del conspiracionismo dentro del trumpismo, también se rebeló contra las palabras del magnate: 'Trump suena como un supervillano de Marvel. Esto no es por lo que votamos', escribió en X. Con esta reculada, el peso de la amenaza de cometer crímenes de guerra no desaparece. Al contrario de lo que podría esperarse, debilita aún más su credibilidad en ambos lados. Estados Unidos no solo deja de ser una potencia garante del orden internacional, sino que pasa a ser percibida globalmente como un agente del caos. Este legado de Washington como un actor poco confiable es algo que probablemente perdurará más allá de la presidencia de Trump





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