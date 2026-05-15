Trump y la ofensiva del Pentágono contra la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han llevado a cabo medidas restrictivas contra la prensa en medio de la guerra contra Irán y en el Departamento de Defensa, respectivamente. Además, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha seguido en parte el ejemplo de Trump, limitando la libertad de prensa en su país.

CNN Español — Ronald Reagan, el cuadragésimo presidente de Estados Unidos, solía citar una frase de John Withrop, el primer gobernador de Massachusetts, quien inmigró desde Inglaterra en 1630 buscando libertad religiosa.

Winthrop se imaginaba lo que llegaría a ser Estados Unidos como una ‘ciudad brillante sobre una colina’, un punto de referencia para el resto del mundo. En su discurso de despedida en enero de 1989, Reagan, quien terminaba ocho tumultuosos años en la presidencia, dijo que su país ‘sigue siendo un faro, sigue siendo un imán para todos los que deben tener libertad, para todos los peregrinos de todos los lugares perdidos que atraviesan la oscuridad, para llegar a casa’.

Treinta y siete años después el mensaje es diferente. La política oficial ya no es la de recibir a quienes buscan refugio y el tono es distinto, en medio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Donald Trump, el cuadragésimo séptimo presidente, se inspira en él mismo para expresar su visión de lo que cree es Estados Unidos.

El 12 de mayo, en su red social publicó: ‘Cuando las noticias falsas dicen que al enemigo iraní le va bien, militarmente, contra nosotros, es una TRAICIÓN virtual, y una afirmación absurda y falsa. Están auxiliando y son cómplices del enemigo’. No es un secreto que Trump considera que la prensa solo debe reportar la versión de los hechos que lo validan.

Demanda tras demanda Hace poco un juez federal desestimó una demanda por US$ 10.000 millones presentada por Trump contra el Wall Street Journal, diario propiedad del magnate Rupert Murdoch, afín al mandatario, por publicar una carta de cumpleaños enviada al fallecido pedófilo convicto Jeffrey Epstein y atribuida a Trump, en momentos en aún eran amigos en 2003, con el dibujo de los senos de una mujer y la firma ‘Donald’ en lugar de vello púbico, con un mensaje que decía: ‘Feliz cumpleaños – y que cada día sea otro secreto maravilloso’. El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Diputados de Argentina el 29 de abril de 2026.

El juez determinó que Trump no demostró que el diario hubiera actuado con malicia, pero le dio la opción de presentarla de nuevo ajustando su alegato. El caso no ha terminado, pero es uno de muchos presentados por Trump contra los medios, tanto en el sector privado, como desde la presidencia, a título personal o a través de las dependencias oficiales.

Pasillos restringidos En octubre de 2025 los principales medios acreditados ante el Departamento de Defensa, incluido CNN, entregaron sus credenciales para trabajar desde esa institución ante la imposición de una serie de restricciones por parte de Pete Hegseth, titular de la cartera y expresentador de la cadena de noticias Fox. Las nuevas reglas incluían firmar un documento comprometiéndose a no obtener ni publicar material no autorizado, aunque no fuera de carácter clasificado, a cambio de no perder acceso al Pentágono, el edificio donde opera el Departamento.

Es decir, Hegseth quería limitar a la prensa a reproducir comunicados de prensa de la entidad y además restringir el acceso de los comunicadores dentro del edificio que podían recorrer desde hace décadas. Si lo hacen en Estados Unidos… El secretario de Defensa, Pete Hegseth, responde las preguntas durante una conferencia de prensa del Pentágono sobre la guerra contra Irán el 2 de marzo de 2026.

Artículo relacionado La ofensiva del Pentágono contra la prensa encuentra una fuerte resistencia Argentina acaba de vivir algo similar. Javier Milei, quien es visto como un aspirante al ‘Trump del Río de la Plata’, no se inspira en Reagan o Winthrop, sino en el actual ocupante de la Casa Blanca, con quien comparte una prosa refinada. El 22 de abril publicó en X: ‘BASURAS REPUGNANTES.

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!

’ Milei se refería a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno de la cadena TN, quienes fueron denunciados por la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial, de presuntamente usar lentes inteligentes para grabar un informe de manera clandestina en la Casa Rosada, la sede de la presidencia argentina. Geuna respondió con un editorial en el que reconoció que el informe generó interpretaciones confusas y denunció el cierre de la sala de prensa de la presidencia, que duró 11 días y que, como en el Pentágono, ahora cuenta con medidas más restrictivas para los periodistas que trabajan desde el lugar.

El diario Clarín reportó este 12 de mayo que la Fiscalía desestimó los cargos. El ejemplo de Trump en la región Solo el titular del informe sobre libertad para el 2026 de prensa de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras es alarmante: ‘La libertad de prensa cae al peor nivel de los últimos 25 años





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Pensilvania Hegseth Pentágono Milei Argentina Libertad De Prensa Ofensiva Del Pentágono Noticias Falsas Jeffrey Epstein Luces De Gas Luces De Gas Luces De Gas Luces De Gas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juez federal ordena a Gobierno de Trump devolver a una mujer colombiana a Estados UnidosUn juez federal ordenó al Gobierno de Trump que devolviera a Adriana María Quiroz Zapata, una mujer colombiana de 55 años, a Estados Unidos, incluso después de que el país africano se negó a aceptarla.

Read more »

El Pentágono cancela despliegue de una brigada blindada de Estados Unidos en PoloniaEl Pentágono declinó aportar más detalles, mientras que funcionarios estadounidenses indicaron a los medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería -compuesta por más de 4.000 efectivos- forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa y que es probable que se tomen medidas adicionales.

Read more »

Xi Jinping visita a Trump en Estados Unidos tras su invitación durante la visita a PekínEl presidente de China, Xi Jinping, y Donald Trump han confirmado que Xi visitará a Trump en Estados Unidos en otoño. Xi se ha reunido con Trump en varios escenarios, y aunque no se ha comprometido a nada específico sobre Taiwán, ha destacado que Trump está en contra de la independencia de la isla. Por otro lado, sobre Irán, Trump ha asegurado que la única forma de entenderse con Teherán es 'inaceptable' y ha descartado en esa línea tras ver 'la primera página', mientras que ha acordado con Xi que Irán no pueda tener un arma nuclear y debe reabrir el estrecho de Ormuz.

Read more »

Donald Trump admitió que Estados Unidos y China se espían mutuamente durante su visita a ChinaDonald Trump ha regresado a Estados Unidos tras su visita a China, donde se reunió con Xi Jinping. Aunque el viaje estuvo lleno de ceremonias, no se lograron soluciones sobre Irán. En Washington, Trump sorprendió al admitir que ambos países se espían mutuamente, afirmando que Estados Unidos también realiza operaciones desconocidas para China. Además, Marco Rubio, quien acompañó a Trump, fue noticia cuando China alteró la grafía de su apellido para sortear las sanciones que le prohibían la entrada por sus críticas sobre derechos humanos.

Read more »