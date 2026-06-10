Trump y la Copa Mundial 2026: política, controversias y la sombra del descontento global

La participación de Donald Trump en la Copa Mundial 2026, como coanfitrión y figura prominente, está marcada por sus políticas controvertidas, la creciente impopularidad y tensiones internacionales que contrastan con el espíritu de unidad del evento, mientras que cuestiones migratorias y el alto costo de entradas añaden capas de conflicto.

Donald Trump , el expresidente de Estados Unidos, ha encontrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, una plataforma para proyectar su imagen política global, a pesar de las controversias que rodean su mandato y las políticas de su administración.

En 2018, cuando Estados Unidos ganó el derecho a ser coanfitrión del torneo, Trump lamentó que no estaría presente debido a la limitación de mandatos presidenciales, pero su inesperado regreso para un segundo mandato no consecutivo le permitió no solo asistir, sino participar activamente en los eventos previos al Mundial. Exhibió con orgullo una réplica de la Copa del Mundo en el Despacho Oval, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y celebró con el Chelsea después de que este equipo ganara un torneo de clubes de la FIFA en EE.

UU. Sin embargo, la próxima final del Mundial, que comienza el jueves, podría resaltar más las divisiones políticas que el entusiasmo por el fútbol. La popularidad de Trump está decayendo tanto en su país como en el extranjero, y decisiones como la concesión del primer Premio de la Paz de la FIFA a Trump ahora parecen incómodas a la luz de los ataques militares de su administración contra Irán, un país clasificado para el Mundial.

Las políticas migratorias restrictivas de Trump han generado incomodidad entre algunos aficionados extranjeros, con casos como la denegación de entrada a un árbitro somalí y estrictos controles de seguridad a la selección de Senegal. Irán anunció la cancelación de sus entradas para los partidos en EE. UU. , temiendo redadas de inmigración, y los altos precios de las entradas han sido criticados por alejar a los aficionados tradicionalmente de clase trabajadora, un problema que refleja crisis de asequibilidad globales.

El propio Trump admitió que no pagaría mil dólares por una entrada. A nivel internacional, las políticas arancelarias y las críticas a aliados han creado un clima de tensión que contrasta con el mensaje de unidad de la FIFA, generando incluso conversaciones de un boicot europeo tras la disputa por Groenlandia.históricamente, eventos deportivos globales han estado marcados por controversias políticas, desde los boicots olímpicos hasta las acusaciones de violaciones de derechos humanos en el Mundial de Qatar.

Este torneo no es la excepción, ya que la combinación de política, comercialización y problemas de acceso amenaza con empañar la celebración antes de que empiece el juego





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