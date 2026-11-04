Trump y el Partido Republicano sufren derrota histórica en elecciones de medio término

El presidente Donald Trump y el GOP enfrentan una crisis política tras perder el control del Senado y la Cámara en unas elecciones marcadas por la impopularidad de la guerra.

El presidente Donald Trump se enfrenta a una crisis institucional sin precedentes tras las elecciones intermedias celebradas en noviembre, donde su Partido Republicano perdió el control simultáneo de la Cámara de Representantes y del Senado. A mediados de octubre, durante su cuarto mitin político en tres días, el mandatario expresaba su profundo desconcierto ante la pérdida de apoyo republicano, cuestionando cómo su formación había llegado a una situación tan vulnerable apenas dos años después de sus victorias anteriores.

El fracaso estratégico y la guerra impopular

La principal causa de esta debacle política radica en la decisión de Trump de involucrar al país en una guerra sin una estrategia de salida clara. Esta medida, sumada a seis meses de minimización de sus consecuencias económicas, desarmó la coalición presidencial. El resultado fue un disparo en los precios de la gasolina que alimentó una inflación generalizada y renovó la ansiedad de los votantes ante el costo de la vida, hundiendo los niveles de aprobación del presidente a mínimos históricos.

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Destrucción de la mayoría republicana

Las heridas autoinfligidas por la gestión de Trump permitieron a los demócratas movilizar a su electorado y diezmar la mayoría republicana. En la Cámara de Representantes, los republicos enfrentan una derrota aplastante, perdiendo varios distritos que el presidente había ganado por más de 10 puntos en las elecciones anteriores. Fuentes demócratas estiman que las amplias victorias podrían otorgarles más de 240 escaños, una cifra que resultaba impensable hace unas semanas.

Derrotas sorpresa en el Senado

La trayectoria en el Senado fue aún más desastrosa para el Partido Republicano, que solo necesitaba defender un puñado de escaños para conservar el control. La cámara cambió de manos poco después del cierre de las urnas debido a derrotas en bastiones tradicionalmente conservadores como Kansas, Iowa y Carolina del Sur. Este revés convierte a Trump en un presidente lisiado para los últimos dos años de su mandato, con una oposición democrática que amenaza con paralizar su agenda mediante investigaciones.

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La búsqueda de culpables internos

Ante los escombros electorales, abundan las acusaciones cruzadas entre los funcionarios del partido. Strategists como Barrett Marson de Arizona señalan que hay un único responsable de la situación, argumentando que si no hubiera ocurrido la guerra, el ciclo electoral sería completamente distinto. Otros colaboradores admiten errores internos, incluyendo una estrategia demasiado optimista, mensajes poco decisivos y la selección de candidatos débiles que no pudieron escapar del efecto arrastre del líder.

Implicaciones para el futuro político

La noche del martes dejó claro que el electorado frustrado castigó severamente la gestión republicana, extendiendo el rechazo incluso a zonas consideradas seguras. Mientras Trump se prepara para dos años de intensa oposición política, el Partido Republicano se encuentra a la deriva, sin una narrativa clara para explicar su fracaso. La discordia interna se profundizará a medida que los líderes del partido revisen las decisiones que los llevaron a esta derrota histórica.