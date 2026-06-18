Trump y Baqaei confirman la firma de un Memorando de Entendimiento para negociar un acuerdo de paz definitivo

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, han confirmado la firma de un 'Memorando de Entendimiento' que inicia un periodo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo. Trump firmó el documento en Versalles tras una cena con Emmanuel Macron, quien también estuvo presente.

El presidente estadounidense, Donald Trump , y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei , han confirmado la firma de un 'Memorando de Entendimiento' que inicia un periodo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo .

Trump firmó el documento en Versalles tras una cena con Emmanuel Macron, quien también estuvo presente. El memorando fue firmado virtualmente por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y refrendado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Este acuerdo permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, con el objetivo de fomentar el entendimiento y la prosperidad en la región.

Macron ha destacado que el acuerdo puede conducir a una paz duradera y a la disminución de los precios de la energía





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