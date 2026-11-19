La cumbre trilateral en Shenzhen reitera el principio Reagan-Gorbachov sobre la prevención nuclear, marcando un momento histórico en las relaciones internacionales actuales.

La histórica reunión trilateral celebrada en Shenzhen el 19 de noviembre reunió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el líder chino, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este encuentro, celebrado al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la provincia de Guangdong, ha dejado una huella duradera en la diplomacia global a través de la reafirmación de un principio fundamental sobre la seguridad internacional. Los tres mandatarios emitieron una declaración conjunta que reconfirmaba la premisa de que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse.

Origen histórico del principio nuclear

Esta frase trascendental fue pronunciada por primera vez por el expresidente estadounidense Ronald Reagan en un discurso nacional en 1982. Su relevancia alcanzó su punto máximo en 1985, cuando Reagan y el entonces presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, la incluyeron en una declaración conjunta tras su cumbre en Ginebra. Con el tiempo, este acuerdo se consolidó bajo el nombre del principio Reagan-Gorbachov, un pilar ideológico que buscaba la coexistencia pacífica entre las dos superpotencias nucleares de la época.

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Ambos líderes llevaron este concepto a su crítica reunión de octubre de 1986 en Reikiavik, Islandia. Según documentos desclasificados, acordaron entonces eliminar sus respectivos arsenales nucleares por completo, aunque las negociaciones colapsaron debido a una disputa sobre la defensa antimisiles. A pesar de la aparente falla inmediata, este evento sentó las bases para acuerdos de control de armas posteriores que eliminaron una categoría de armas nucleares y forzaron reducciones mutuas de armamento estratégico.

Perspectivas de expertos y figuras clave

Charles Oppenheimer, nieto de J. Robert Oppenheimer, el científico responsable de la creación de la bomba atómica, asistió a un acto conmemorativo del 40.º aniversario de la cumbre de Reikiavik. Oppenheimer señaló a la prensa que espera que la conexión humana establecida entre Trump, Xi y Putin en la Villa Kylin presagie futuras iniciativas políticas destinadas a reducir el riesgo de un conflicto nuclear global. Su postura se basa en la perspectiva histórica de que lo que pareció un fracaso en 1986 derivó en el periodo más productivo para el control de armas.

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Por su parte, Michael Russell Gunn, guionista y director de la película The Brink of War, que dramatiza las negociaciones de Reikiavik, describió la reafirmación de este principio como un rayo de esperanza. Esta declaración cobra especial importancia tras la reciente expiración de los acuerdos de control de armas de la era de la Guerra Fría, dejando un vacío regulatorio que los líderes actuales intentan abordar con este compromiso simbólico pero poderoso.

Límites de la declaración conjunta

Los expertos en reducción de riesgos nucleares mantienen una postura más cautelosa respecto a la posibilidad de avances concretos e inmediatos. Tong Zhao, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace, argumenta que la reafirmación conjunta es mejor que nada, pero destaca la escasa coincidencia política entre las tres potencias actuales. Zhao señaló que la declaración refleja más las diferencias existentes que los intereses compartidos reales de Washington, Beijing y Moscú.

El único otro compromiso específico en la declaración fue mantener un diálogo sobre la reducción de riesgos y la prevención de la proliferación. Sin embargo, Zhao advirtió que reducir el riesgo no implica necesariamente que los países contengan su carrera armamentista nuclear. Los líderes tampoco abordaron la delicada cuestión del uso de amenazas nucleares para coaccionar a otros estados, un vacío significativo en la estrategia de seguridad internacional.

Implicaciones para el futuro de la seguridad global

A pesar de las limitaciones estructurales, la reunión ofrece una vía para iniciar nuevas negociaciones. Tanto Donald Trump como Xi Jinping han expresado públicamente en el pasado su deseo de eliminar las armas nucleares, creando un terreno común sobre el cual construir diálogos futuros. La esperanza renovada entre los defensores del desarme se basa en que esta cumbre de noviembre en China pueda servir como precursor de acuerdos más sustanciales en el futuro cercano.

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La presencia física de los tres líderes en Shenzhen marca un precedente diplomático raro en el actual escenario geopolítico fragmentado. La capacidad de estos mandatarios para reafirmar juntos un principio nacido hace cuatro décadas sugiere que, aunque los caminos diverjan en muchos aspectos, la supervivencia humana sigue siendo un objetivo compartido. Este reconocimiento mutuo podría allanar el camino para una nueva era de regulaciones de seguridad que protejan al mundo de la amenaza atómica.