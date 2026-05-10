Trump threatens new attacks on U.S. businesses in Middle East, as tensions rise with Iran

Irán, through its spokesperson, has threatened to attack United States interests in the Middle East, citing their continued actions of applying a blockade against the country. Meanwhile, pressures on the United States to reach a solution have come from allies such as Qatar, Saudi Arabia, Egypt, and Turkey. China and Russia are also focusing on their own moves, albeit in the shadow of events. Trump's visit to Beijing will be crucial, as he faces rising tension with Iran and attempts to appease a Chinese leadership that may be skeptical of President Trump's approach.

Irán dejó claro este domingo: no solo duda del plan de paz que le impone el presidente Donald Trump, sino que amenaza con golpear los intereses estadounidenses en Oriente Medio si Washington continúa imponiendo su bloqueo contra el país persa con nuevos ataques a sus embarcaciones mercantes.

La hoja de ruta hacia la paz de Trump se considera por Teherán como una capitulación caótica bajo los términos de la Casa Blanca y no está dispuesto a pasar por alto esto. En su respuesta a este plan, Teherán insiste en centrar las negociaciones en lo más importante, es decir, poner fin al conflicto.

Trump se encuentra en un callejón sin salida en la guerra que declaró el 28 de febrero y que ya ha hundido la imagen internacional de EEUU y ha causado daños incalculables a la economía global, entre ellos a China, país que el presidente estadounidense visitará en unos días y donde tendrá que explicar cómo semejante desastre puede ayudar a mejorar las difíciles relaciones entre ambos países. Este viernes, otros dos petróleos iraníes fueron bombardeados por aviones de combate de EEUU, esta vez en el golfo de Omán, que se incluye en el bloqueo de puertos iraníes impuesta por Washington y que limita el estrecho del Ormuz, cuyo cierre continúa imponiendo Teherán.

Trump insiste en que está esperando una respuesta proactiva de Irán para acabar con la guerra y que, si tal paso no se da, EEUU reanudará su operación militar para garantizar el tránsito de navíos por Ormuz. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha puesto en duda la intención real y la «seriedad» de Trump con estos anuncios a favor del fin de la guerra mientras, sin respetar la tregua vigente, la Armada estadounidense sigue atacando objetivos de Irán, militares y civiles. Artillería y drones responde Irán en sus bombardeos





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