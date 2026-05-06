Trump suspende de forma abrupta el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz, dejando a sus ministros en ridículo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció de manera inesperada la suspensión del Proyecto Libertad, su iniciativa para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz, dejando en evidencia a sus ministros, que horas antes habían defendido la operación. La medida se produce en medio de tensiones con Irán y antes de su visita a China.

La capacidad de Donald Trump para cambiar de opinión, echarse para atrás, anunciar una cosa y su contraria, lanzar un ultimátum y luego retroceder, al tiempo que expone y ridiculiza a su equipo y a los negociadores, parece no tener límites.

Este martes por la noche, el presidente volvió a demostrar su volatilidad al anunciar de manera 'inesperada' una pausa en el Proyecto Libertad, su última iniciativa para escoltar buques y petroleros en el Estrecho de Ormuz, apenas un día después de haberla presentado y con solo tres embarcaciones habiendo logrado evadir el cerco de la Guardia Revolucionaria iraní. La decisión fue especialmente humillante para algunos de sus ministros más destacados, a quienes había obligado a defender con entusiasmo la operación naval en ruedas de prensa, asegurando que las negociaciones estaban lejos de un 'acuerdo final'.

Trump, desesperado por encontrar una salida al conflicto que él mismo generó, parece estar más cerca que nunca de declarar formalmente la victoria y retirar su despliegue militar, aunque sus mensajes y los de sus colaboradores insisten en que los objetivos han sido alcanzados, que la armada y el ejército iraní han sido destruidos y que, en la práctica, ha habido un cambio de régimen, con la muerte del ayatolá Jamenei, más de 50 altos cargos y las graves heridas sufridas por su hijo y sucesor.

'La operación ha concluido, los objetivos han sido logrados', declaró Marco Rubio el mismo martes, explicando por qué no necesitan un permiso del Congreso para continuar. 'Ahora estamos centrados en el Proyecto Libertad', añadió antes de saber que ese ya no era el plan.

'A petición de Pakistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán, y considerando además el gran progreso alcanzado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá temporalmente para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse', escribió el presidente en sus redes sociales, unos días antes de empezar su visita oficial a China para reunirse con Xi Jinping.

Lo que hace especialmente doloroso este episodio es que, por la mañana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el máximo responsable militar, el general Dan Caine, comparecieron en el Pentágono para defender el Proyecto Libertad, afirmando que estaba siendo un éxito y que había 'despejado las rutas', con algunos barcos siendo capaces de transitar por Ormuz, a pesar de los más de 10 ataques sufridos por las tropas estadounidenses, algo que Hegseth y su general minimizaron.

'Irán ha disparado contra buques comerciales nueve veces y ha capturado dos portacontenedores, además de atacar a nuestras fuerzas más de diez veces, todo ello por debajo del umbral para reanudar operaciones de combate importantes', declaró el general. 'No, el alto el fuego no ha terminado. En última instancia, el Proyecto Libertad es un proyecto aparte y distinto de la Operación Furia Épica. Esperábamos que hubiera cierta inestabilidad al principio, y eso ocurrió.

Dijimos que defenderíamos la zona con firmeza, y así lo hemos hecho', dijo el ex presentador de televisión convertido en responsable de Defensa. Peor aún fue el papel de Marco Rubio. Desde hace meses, internet se ha vuelto loco con memes parodiando a Rubio, el hombre para todo de Trump. Cada vez que alguien pierde su trabajo o ocurre algo llamativo, hay infinitos fotomontajes del secretario de Estado preparado para asumir nuevas funciones.

Uno de ellos incluía la posibilidad de que tuviera que ser el nuevo portavoz de la Casa Blanca, después de que la titular, Karoline Leavitt, haya cogido una baja de maternidad. El meme se hizo realidad el martes, cuando a las 15.00, hora local, Rubio salió a la sala de prensa de la Casa Blanca para defender a ultranza el Proyecto Libertad y el supuesto compromiso del presidente.

'Ese es el objetivo de esta diplomacia: llegar a algún nivel de entendimiento sobre cuáles son los temas en los que han acordado negociar. No tenemos que tener el acuerdo real escrito en un día.

Esto es altamente complejo y técnico, pero necesitamos una solución diplomática que sea muy clara sobre los temas en los que están dispuestos a negociar y las concesiones que están dispuestos a hacer al principio para que esas conversaciones valgan la pena', dijo ante las cámaras unas horas antes de que el presidente pausara su última ocurrencia





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