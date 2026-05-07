Trump suffers setback in trade war as court rules against tariffs

A federal court has ruled against President Trump's tariffs, saying he violated the law by imposing a 10% tariff on most US imports. The court found that the tariffs were not justified under a 1974 trade law, dealing a legal blow to Trump's attempts to start a trade war without congressional approval.

Nuevo revés para Trump en su guerra arancelaria contra el resto del mundo. Un tribunal federal, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU, ha dictaminado este jueves que el presidente de EEUU ha infringido la ley al imponer un arancel del 10% a la mayoría de las importaciones estadounidenses, en un nuevo revés legal en sus intentos de librar una guerra comercial sin la autorización expresa del Congreso.

En efecto, el Tribunal de Comercio considera que los aranceles generales no estaban justificados en virtud de una ley comercial de 1974. Trump invocó el artículo 122 de esa ley, permite aranceles para abordar déficits de balanza de pagos, incluidos déficits comerciales. Solo pueden durar hasta 150 días y se limitan a un arancel ad valorem del 15%.

Así, el tribunal ha fallado a favor de las pequeñas empresas que impugnaron los aranceles, que entraron en vigor el 24 de febrero. El fallo ha sido de 2 a 1, y uno de los jueces señaló que era prematuro dar la victoria a las pequeñas empresas demandantes.

Las pequeñas empresas habían argumentado que los nuevos aranceles constituían un intento de eludir la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que anuló los aranceles generalizados decretados por Trump desde abril del año pasado en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La sentencia de este jueves determina que la ley de 1974 no era una medida adecuada para el tipo de déficits comerciales que Trump cita en su orden de febrero.

La Administración Trump había argumentado que existía un grave déficit en la balanza de pagos, que se traducía en un déficit comercial anual de 1,2 billones de dólares en el sector de los bienes y un déficit por cuenta corriente del 4% del PIB. Sin embargo, algunos economistas y abogados especializados en comercio sostienen que Estados Unidos no se encuentra al borde de una crisis de la balanza de pagos, lo que hace que los nuevos aranceles sean susceptibles de ser impugnados judicialmente, informa Reuters





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Trump Tariffs Trade War Court Ruling 1974 Trade Law

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