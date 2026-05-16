Contexto del caso: En medio de la contínua crisis de política exterior en todo el mundo y mientras el Gobierno de Trump lucha por lograr un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, el Departamento de Estado concretó el pasado mes la reducción del personal por reducción de plantilla a cerca de 250 funcionarios del Servicio Exterior mediante un correo electrónico breve y impersonal. Estos ajustes, iniciados el mes pasado de julio, también afectaron a más de 1.000 funcionarios del servicio civil y supusieron el despido de plantillas enteras en oficinas que, según exfuncionarios, habrían podido ofrecer orientación sobre la guerra en Irán, lo que ha tenido graves consecuencias para la economía estadounidense y mundial. El Departamento de Estado ha repetidamente sostenido que estas reducciones se llevan a cabo con el objetivo de eliminar duplicitudes y mantener el trabajo clave en oficinas diferentes.

CNN — En medio de las continuas crisis de política exterior en todo el mundo, mientras el Gobierno de Trump lucha por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, el Departamento de Estado concretó la semana pasada el despido de casi 250 funcionarios del Servicio Exterior mediante un breve e impersonal correo electrónico.

Estas reducciones de personal (RIF, por sus siglas en inglés), iniciadas el pasado mes de julio, afectaron también a más de 1.000 funcionarios del servicio civil y supusieron el despido de plantillas enteras en oficinas que, según exfuncionarios, habrían podido ofrecer orientación sobre la guerra en Irán, la cual está teniendo graves consecuencias para la economía estadounidense y mundial. El Departamento de Estado ha sostenido reiteradamente que las reducciones tienen como objetivo eliminar duplicidades y que el trabajo en cuestiones clave se mantuvo, siendo trasladado a otras oficinas





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