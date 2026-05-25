Trump's Administration Initiates Offensive to Denaturalize U.S. Citizens, Raising Concerns for Millions

The Trump administration has launched a campaign to revoke the citizenship of naturalized U.S. citizens, even for minor infractions uncovered in their records. The government targets cases where naturalized citizens may have lied or concealed information during the naturalization process, such as criminal records or false identities. The number of cases referred for denaturalization has surged, rising from a few dozen to over 200 per month under the new policy. This action has sparked anxiety among naturalized citizens, fearing the loss of rights and being considered second-class citizens, with the risk of deportation and family disruption. For millions of people born outside the U.S., naturalization represented a definitive boundary, symbolizing their loyalty to the U.S., the right to vote, obtain a passport, serve on a jury, and present themselves as full citizens. However, the administration's actions have raised concerns about the integrity of the naturalization process and the potential consequences for those affected.
La administración de Trump ha iniciado una ofensiva para retirar la ciudadanía a estadounidenses naturalizados, incluso por faltas leves detectadas en sus expedientes. El gobierno busca casos en los que los naturalizados puedan haber mentido u ocultado información durante el proceso, como antecedentes penales o identidades falsas.
El número de casos remitidos para desnacionalización ha aumentado considerablemente, pasando de decenas a hasta 200 por mes bajo la nueva política. La medida genera incertidumbre entre los naturalizados, quienes temen perder derechos y ser considerados ciudadanos de segunda clase, con riesgo de deportación y ruptura familiar. Para millones de personas nacidas fuera de Estados Unidos, ese momento no era solo un trámite. Era el final del camino.
Después de visados, controles, entrevistas, formularios y años de espera, la naturalización marcaba una frontera definitiva. El
