La Casa Blanca retiró a Heidi Overton como candidata para la FDA tras negociar con senadores, dejando vacante la dirección de la agencia bajo presión política.

La Casa Blanca ordenó el martes por la noche la retirada inmediata de Heidi Overton como candidata para dirigir la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, una decisión que tomó por sorpresa a altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta maniobra política ocurre apenas horas después de que el equipo de la designada creyera haber asegurado los votos necesarios en el Senado para su confirmación oficial.

Retiro sorpresivo de la designación de Overton

Seis personas familiarizadas con el asunto revelaron que la noticia llegó a la campaña de Overton a través de un artículo publicado por Axios, generando incredulidad inicial entre sus aliados más cercanos. La abrupta desconexión surge de una relación que se enfrió significativamente entre la designada y figuras clave de la administración, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el nuevo secretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller.

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Aunque el presidente Donald Trump había elogiado previamente a Overton como una "estrella" en su nominación, su respaldo se desvaneció a medida que aumentaba la oposición senatorial. Los colaboradores de Overton concluyeron que la administración utilizó las dudas sobre el respaldo en el Senado como una excusa técnica para apartar a una figura que ya no contaba con la confianza de los nuevos líderes del departamento.

Negociaciones fallidas con senadores republicanos

Las negociaciones con un pequeño grupo de senadores republicanos indecisos se prolongaron durante varios días antes del retiro. El equipo de Overton aceptó una serie de concesiones el martes por la tarde, específicamente las solicitadas por el senador Josh Hawley, con la esperanza de asegurar el voto decisivo que faltaba. A pesar de que los funcionarios consideraban que este acuerdo garantizaba el respaldo, la Casa Blanca canceló la nominación pocas horas después de llegar a ese entendimiento.

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Algunos altos funcionarios expresaron frustración al indicar que no había indicios previos de un fallo en la votación senatorial. La decisión dejó a los negociadores sin opciones viables y eliminó la posibilidad de confirmar a una comisionada permanente antes de que los demócratas asuman el control del Senado en enero.

Reacciones furiosas del liderazgo del Senado

Bill Cassidy, presidente de la Comisión de Salud del Senado y senador republicano, manifestó su enfado público debido a la falta de coordinación con el executive. En una publicación en la plataforma X, Cassidy señaló que Overton habría contado con los votos necesarios para su aprobación y advirtió que la confirmación de un comisionado permanente quedará en manos de los demócratas.

Cassidy, quien perdió las primarias republicanas a principios de este año y dejará el Congreso al finalizar su período legislativo, criticó duramente la gestión del departamento. Su reacción forma parte de un descontento creciente entre legisladores moderados y expertos que consideran que las decisiones actuales no protegen adecuadamente la integridad científica de la agencia.

Vacancia crítica en la dirección sanitaria

La Agencia de Alimentos y Medicamentos ha carecido de un comisionado permanente desde mayo, operando bajo la interinidad de Kyle Diamantas, quien se esperaba que dejara el cargo antes de que terminara el año. Esta falta de liderazgo titular plantea riesgos para la agencia, que gestiona un presupuesto de miles de millones de dólares y es responsable de la seguridad de los alimentos y los medicamentos recetados que consumen los estadounidenses.

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Los funcionarios del gobierno federal tienen pocas expectativas de que los demócratas respalden a cualquier próximo designado alineado con Robert F. Kennedy Jr., quien ha enfrentado críticas prolongadas por sus opiniones antivacunas. Además, el senador Cassidy anunció que no apoyaría la nominación de Jim O'Neill para dirigir la Fundación Nacional de Ciencias, calificando la defensa de la ciencia por parte de Kennedy como insuficiente durante el mandato de O'Neill como subsecretario del HHS.