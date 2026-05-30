Trump respalda estudio para reducir vacunas recomendadas en niños y emite decreto alineando políticas federales

El presidente Donald Trump ha ordenado a las agencias federales, incluidos los CDC, que revisen y alineen sus políticas con un estudio que recomienda reducir el número de vacunas infantiles obligatorias, fortaleciendo la posición del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas. La medida busca dar más flexibilidad a padres y médicos, aunque enfrenta desafíos legales y resistencia estatal.

El presidente Donald Trump respaldó este viernes un estudio elaborado en enero por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que propone reducir el número de vacunas recomendadas para cada niño en Estados Unidos .

A través de un decreto, Trump instruyó a las agencias federales a alinear sus políticas con las recomendaciones de este informe, una reforma que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., había solicitado desde hacía tiempo. El estudio concluye que Estados Unidos recomienda más vacunas infantiles que muchos países comparables.

Previamente, la administración Trump ya había intentado modificar el esquema de vacunación infantil basándose en este informe, pero un juez federal de Massachusetts bloqueó la medida, una decisión que ahora está siendo apelada por el gobierno. La propuesta central del estudio es que todos los niños deben vacunarse contra 11 enfermedades, mientras que otras vacunas pasarían a ser recomendadas únicamente para grupos de alto riesgo o bajo el modelo de "toma de decisiones compartida" entre médicos y padres.

Entre las vacunas que podrían verse afectadas están las de la gripe, rotavirus, hepatitis A, hepatitis B, algunos tipos de meningitis y el virus sincitial respiratorio (VSR). Esta orden ejecutiva de Trump se produce en un momento en que la administración parece querer desplazar el foco de las políticas de vacunación más controvertidas impulsadas por Kennedy hacia temas de salud pública más convencionales, como la nutrición.

El decreto instruye explícitamente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a revisar el estudio y adoptar las acciones necesarias para actualizar el calendario vacunal. Además, se enfatiza la necesidad de brindar "máxima flexibilidad" a padres y médicos, y se ordena a todas las agencias garantizar que sus regulaciones y financiamiento se ajusten a los hallazgos del informe.

Un punto crucial de la orden es que cualquier modificación debe preservar el acceso actual de los estadounidenses a las vacunas. Es importante recordar que la autoridad para exigir vacunación escolar recae en los estados, no en el gobierno federal, aunque las pautas de los CDC suelen influir en las normativas estatales. Frente a esto, algunos estados ya están formando alianzas para resistir las directrices de la administración Trump. El estudio fue ordenado por Trump en diciembre.

Robert F. Kennedy Jr., un conocido activista contra las vacunas, ha intentado durante años insertar su escepticismo en las políticas de salud nacionales. El año pasado, anunció que los CDC dejarían de recomendar las vacunas contra el covid-19 para niños sanos y embarazadas, un cambio no basado en nueva evidencia científica según expertos. En junio, Kennedy destituyó a todo el comité asesor de vacunas de los CDC (17 miembros) y nombró reemplazos, incluyendo a varios escépticos de las vacunas.

El informe de enero subraya que las recomendaciones de vacunación infantil han crecido en las últimas décadas y menciona países donde no se exige ninguna vacuna para la escolarización





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