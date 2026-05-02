Trump Reitera Amenaza de Intervención Militar en Cuba y Díaz-Canel Responde con Firmeza

El presidente Trump vuelve a amenazar con tomar el control de Cuba, sugiriendo una posible intervención militar de camino a Irán. El presidente cubano Díaz-Canel responde con una declaración de resistencia y denuncia la escalada de amenazas.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , intensificó su retórica sobre Cuba el viernes al reiterar la posibilidad de una intervención militar estadounidense en la isla, incluso sugiriendo que podría ocurrir de camino de regreso de una hipotética guerra en Irán .

Durante un evento en West Palm Beach, Florida, Trump hizo referencia a un amigo cubanoamericano en la multitud, afirmando que Estados Unidos “estaremos tomando el control casi de inmediato” de Cuba. Sus comentarios, acompañados de una sonrisa y provocando risas en el público, sugieren una escalada en la postura agresiva de la administración Trump hacia el gobierno cubano.

El presidente vinculó esta posible acción con la conclusión de las operaciones en Medio Oriente, describiendo un escenario en el que un portaaviones estadounidense, posiblemente el USS Abraham Lincoln, se posicionaría cerca de la costa cubana para forzar una rendición. Esta no es la primera vez que Trump plantea la posibilidad de una intervención en Cuba.

En meses anteriores, ha advertido a Cuba sobre la necesidad de llegar a un “trato antes de que sea demasiado tarde”, ha hablado de una “toma de control amistosa” y ha calificado a la isla como un “desastre” y un “país en decadencia”. Estas declaraciones han sido consistentemente rechazadas por el gobierno cubano, que ha denunciado la retórica de Trump como una amenaza a su soberanía e independencia. La respuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fue contundente.

En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel afirmó que “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”, enfatizando la determinación del pueblo cubano a defender su territorio. El mandatario cubano calificó las declaraciones de Trump como una “amenaza de agresión militar a una escala peligrosa y sin precedentes”, y apeló a la comunidad internacional para que esté atenta a un posible “acto criminal” por parte de Estados Unidos.

Díaz-Canel también instó a la comunidad internacional, junto con el pueblo estadounidense, a determinar si se permitirá una acción tan drástica impulsada por intereses particulares de un grupo reducido pero influyente que busca revancha y dominación. Anteriormente, Díaz-Canel había advertido sobre la posibilidad de una agresión estadounidense y había llamado a los cubanos a prepararse para defender el país, incluso ante “serias amenazas” y una posible “agresión militar”.

La firmeza de la respuesta cubana subraya la sensibilidad de la situación y el potencial de escalada en las tensiones entre ambos países. Paralelamente a sus declaraciones amenazantes, Trump ha intensificado las sanciones económicas contra Cuba. Recientemente, firmó un decreto que amplía las restricciones a individuos y entidades vinculadas al gobierno cubano, especialmente en los sectores de energía, minería, defensa y seguridad.

Estas sanciones buscan bloquear el acceso a recursos financieros y tecnológicos que puedan apoyar al gobierno cubano o a individuos sancionados. La administración Trump justifica estas medidas argumentando que Cuba representa un riesgo para Estados Unidos al supuestamente apoyar o permitir la operación de grupos considerados terroristas, como Hamas o Hezbollah, acusaciones que Cuba rechaza categóricamente.

La combinación de la retórica belicista y las sanciones económicas crea un panorama de creciente hostilidad entre Estados Unidos y Cuba, generando preocupación a nivel internacional sobre la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional. La situación exige una cuidadosa diplomacia y un diálogo constructivo para evitar una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para ambos países y para la región





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