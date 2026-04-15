Trump reitera amenaza de despido a Powell y mantiene investigación de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado su intención de destituir a Jay Powell como presidente de la Reserva Federal si no renuncia al finalizar su mandato. Paralelamente, Trump ha descartado detener la investigación penal sobre la gestión de las renovaciones de la sede del banco central, valorada en 2.500 millones de dólares, sugiriendo posibles irregularidades. Esta situación genera inquietud en mercados y actores internacionales sobre la independencia de la Fed.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha reiterado su amenazante postura respecto a la continuidad de Jay Powell al frente de la Reserva Federal , declarando su intención de despedirlo si no abandona el cargo al concluir su mandato el próximo 15 de mayo. Esta declaración, realizada durante una entrevista en Fox Business, subraya la profunda tensión entre la Casa Blanca y el banco central. Trump manifestó su reticencia a generar controversia, pero enfatizó que "Tendré que despedirlo.

¿De acuerdo? Si no se va a tiempo". Esta declaración se enmarca en un contexto de creciente presión sobre Powell, pero Trump se muestra inflexible. Para complicar aún más el panorama, la posible sucesión en la presidencia de la Fed se ve obstaculizada por la candidatura de Kevin Warsh, propuesto por Trump. Varios senadores republicanos, liderados por Thom Tillis, han señalado que no apoyarán la confirmación de Warsh hasta que se resuelva la investigación en curso sobre Powell. Trump, sin embargo, ha descartado rotundamente archivar la pesquisa relacionada con las renovaciones de la sede de la Reserva Federal en Washington, una obra que ha implicado un desembolso de 2.500 millones de dólares. Al ser consultado sobre si no se debía investigar lo sucedido, Trump respondió con vehemencia: "¿No creen que debemos averiguar qué pasó allí?". Añadió que independientemente de si las causas fueran "incompetencia, corrupción o ambas cosas", es necesario llegar al fondo del asunto. Los analistas financieros y expertos en economía advierten que esta investigación podría tener consecuencias imprevistas, e incluso prolongar la permanencia de Powell en la junta de la Reserva Federal más allá de su presidencia. Aunque la tradición dicta que los presidentes del banco central se retiran al finalizar su mandato, Powell podría optar por continuar como gobernador hasta 2028. De hecho, Powell ha expresado su intención de permanecer en la junta directiva hasta que la investigación concluya de forma definitiva, transparente y concluyente. La investigación, dirigida por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ha sido objeto de escrutinio. Un juez federal bloqueó recientemente las citaciones emitidas por la oficina de Pirro, argumentando en una opinión escrita que los fiscales estaban utilizando la investigación como herramienta para presionar a Powell a ceder ante las continuas demandas del presidente para reducir los costes de endeudamiento. Esta situación ha generado una considerable preocupación entre bancos centrales e inversores internacionales, quienes interpretan estas acciones como un intento de la administración Trump por socavar la independencia de la Reserva Federal, un pilar fundamental de la estabilidad económica global. Janet Yellen, expresidenta de la Fed y exsecretaria del Tesoro, manifestó su profunda inquietud, declarando en una conferencia en Hong Kong: "Nunca antes había visto una amenaza de este nivel para la Reserva Federal". Yellen cuestionó la pertinencia de que el líder de una nación desarrollada exprese opiniones sobre el ajuste de los tipos de interés para reducir el coste del servicio de la deuda, comparando tal comportamiento con el de una "república bananera". La Reserva Federal declinó hacer comentarios inmediatos sobre las declaraciones del presidente. El material original es propiedad de The Financial Times Limited, cuyos derechos están reservados. EXPANSIÓN es el único responsable de la traducción y no se responsabiliza de su exactitud. La presión de Trump sobre la política monetaria y la independencia de la Reserva Federal genera un clima de incertidumbre en los mercados financieros. La intervención directa del presidente en asuntos que tradicionalmente corresponden a la autonomía de un banco central independiente plantea interrogantes sobre la estabilidad y la predictibilidad de la política económica de Estados Unidos. La independencia de la Reserva Federal es crucial para mantener la confianza tanto a nivel nacional como internacional, y cualquier indicio de interferencia política puede tener repercusiones significativas en la economía global. La investigación sobre las renovaciones de la sede, aunque justificada por Trump como una necesidad para esclarecer posibles irregularidades, se percibe en algunos círculos como una herramienta de presión adicional sobre Powell. La magnitud del presupuesto asignado a estas obras, 2.500 millones de dólares, naturalmente justifica un escrutinio exhaustivo, pero el momento y la forma en que se está llevando a cabo la investigación han generado suspicacias. La posibilidad de que Powell continúe en la junta directiva incluso después de su presidencia, en espera de la conclusión de la investigación, crea una situación sin precedentes y añade una capa de complejidad a la gobernanza de la Fed. La comunidad internacional observa con atención estos acontecimientos, ya que las decisiones de la Reserva Federal tienen un impacto global significativo. La estabilidad de la divisa estadounidense, el dólar, y las tasas de interés influyen en las economías de todos los países. Cualquier percepción de debilidad o politización en la Fed podría desestabilizar los mercados financieros y afectar el crecimiento económico a nivel mundial. Las declaraciones de Yellen, una figura de gran autoridad en el ámbito financiero, reflejan la gravedad de la preocupación que estas acciones están generando en los círculos económicos más influyentes. La falta de comentarios inmediatos por parte de la Reserva Federal ante las declaraciones presidenciales sugiere una postura cautelosa, posiblemente esperando a que la situación se aclare o a que se definan los próximos pasos. La interconexión de la política, la economía y las finanzas a nivel global hace que este tipo de tensiones internas en la principal economía del mundo sean de vital importancia para todos los actores del escenario internacional. La independencia de las instituciones clave, como la Reserva Federal, es un elemento fundamental para la confianza y la prosperidad a largo plazo





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