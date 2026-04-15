Trump reitera amenaza de despedir a Powell y no cierra investigación en la Fed

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insiste en su intención de destituir a Jay Powell, titular de la Reserva Federal, si no renuncia antes del fin de su mandato, y descarta archivar la investigación penal sobre las renovaciones de la sede del organismo monetario. La situación genera preocupación internacional sobre la independencia de la Fed.

Donald Trump ha reavivado sus amenazas de destituir a Jay Powell , el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y ha manifestado su intención de no archivar la investigación penal en curso sobre la renovación de la sede del banco central en Washington. El mandatario estadounidense declaró en una entrevista concedida a Fox Business que, si Powell no dimitía al término de su mandato, previsto para el 15 de mayo, procedería a su cese.

Trump insistió en que la pesquisa del Departamento de Justicia continuaría, a pesar de la creciente presión para que se desestimara. "Tendré que despedirlo. ¿De acuerdo? Si no se va a tiempo", afirmó Trump, añadiendo que se había resistido a tomar esa medida debido a su aversión a generar controversias. Por su parte, Jay Powell ha indicado que permanecerá al frente de la Reserva Federal hasta que Kevin Warsh, el candidato propuesto por Trump para reemplazarle, sea confirmado en el cargo. Powell citó un precedente histórico para justificar su permanencia, si la confirmación de Warsh no se materializa antes de la fecha de su salida. La situación se complica aún más por la postura de varios senadores republicanos, liderados por Thom Tillis de Carolina del Norte, quienes han anunciado que no apoyarán la confirmación de Warsh hasta que la investigación sobre Powell sea resuelta de manera satisfactoria. No obstante, Trump desestimó la posibilidad de cerrar la indagación sobre la gestión de la renovación de la sede de la Reserva Federal, cuyo coste asciende a 2.500 millones de dólares. "¿No creen que debemos averiguar qué pasó allí?", preguntó Trump en Fox Business. "Sea incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que investigarlo. De verdad lo creo.", sentenció. Analistas advierten que esta investigación podría prolongar la permanencia de Powell en la junta de la Reserva Federal, incluso después de dejar la presidencia. Si bien la tradición dicta que los presidentes del banco central se retiran al concluir su mandato, Powell podría optar por continuar como gobernador hasta 2028. Powell ha expresado su firme intención de no abandonar la junta directiva hasta que la investigación se haya "concluido de forma definitiva, con transparencia y de manera concluyente". El mes pasado, un juez federal anuló las citaciones emitidas por la oficina de Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia encargada de la investigación. El magistrado argumentó en su resolución que los fiscales estaban utilizando la investigación como medio para forzar a Powell a "ceder" y aceptar las insistentes peticiones del presidente para reducir los costos de endeudamiento. La investigación también ha generado inquietud entre numerosos bancos centrales e inversores internacionales, quienes la interpretan como un intento de la administración Trump por socavar la independencia de la Reserva Federal. Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y exsecretaria del Tesoro, advirtió el miércoles que "nunca antes había visto una amenaza de este nivel para la Reserva Federal". "¿Con qué frecuencia el presidente de un país desarrollado expresa la opinión de que el tipo de interés debería ajustarse para reducir el coste del servicio de la deuda?", cuestionó en una conferencia en Hong Kong. "Esto es lo que se oye en una república bananera". La Reserva Federal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones del presidente. © The Financial Times Limited. Todos los derechos reservados. FT y Financial Times son marcas registradas de Financial Times Limited. Queda prohibida la redistribución, copia o modificación. EXPANSIÓN es el único responsable de esta traducción y Financial Times Limited no se hace responsable de la exactitud de la misma





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Jay Powell Reserva Federal Kevin Warsh Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los riesgos del plan de Donald Trump para bloquear el estrecho de OrmuzDonald Trump asistía el sábado por la noche en un estadio de Miami a un combate en directo del Ultimate Fighting Championship cuando su vicepresidente, J.D. Vance, anunció que...

Read more »

Los riesgos del plan de Donald Trump para bloquear el estrecho de OrmuzDonald Trump asistía el sábado por la noche en un estadio de Miami a un combate en directo del Ultimate Fighting Championship cuando su vicepresidente, J.D. Vance, anunció que...

Read more »

Donald Trump Publica y Elimina Imagen Generada por IA con Similitudes a Jesucristo: Críticas y ControversiaEl expresidente Donald Trump genera controversia al publicar y posteriormente eliminar una imagen creada por inteligencia artificial que lo representaba de manera similar a Jesucristo en su plataforma Truth Social. La imagen, que desató críticas, especialmente de sectores conservadores, fue analizada y confirmada como generada por IA.

Read more »

Donald Trump borra su publicación sobre Jesús tras críticas de sus partidariosDonald Trump defendió ayer la publicación eliminada de su plataforma Truth Social que se mostraba como Jesús tras las críticas de algunos de sus más férreos partidarios de la...

Read more »

El Papa León XIV responde a Donald Trump: 'No temo a la administración Trump'El Papa León XIV asegura que no tiene 'miedo' a la administración de Donald Trump.

Read more »

Donald Trump borra su publicación sobre Jesús tras críticas de sus partidariosDonald Trump defendió ayer la publicación eliminada de su plataforma Truth Social que se mostraba como Jesús tras las críticas de algunos de sus más férreos partidarios de la...

Read more »