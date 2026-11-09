Trump reconoce que la inmigración fue muy dura y culpa a Irán por derrotas

El presidente Donald Trump analiza las derrotas republicanas en 60 Minutes. Atribuye la crisis a Irán y admite que la política migratoria fue demasiado estricta en 25 palabras.

El presidente Donald Trump ofreció su diagnóstico más detallado hasta la fecha sobre las históricas derrotas republicanas durante una entrevista exclusiva con 60 Minutes emitida el domingo por la noche. En esta intervención clave, el líder republicano pareció abrir la puerta a una colaboración con los demócratas en la controvertida materia de la inmigración, aunque mantuvo una postura inflexible en otros frentes. Trump no asumió responsabilidad personal por la aplastante pérdida electoral, a pesar de registrar niveles récord de impopularidad, y afirmó que sus candidatos no lograron transferir su popularidad a las urnas. Esta evaluación estratégica marca un punto de inflexión en cómo la Casa Blanca procesa la derrota en las elecciones intermedias de la semana pasada.

La inmigración como factor de impopularidad

Al analizar las razones del descalabro electoral, Trump identificó a Irán y a una estrategia de comunicación deficiente como los principales culpables, pero también reconoció que la ofensiva de su administración contra la inmigración resultó impopular entre el electorado. El mandatario admitió que la campaña de arrestos y deportaciones de miles de migrantes indocumentados fue demasiado dura y excedió los límites aceptables para la mayoría de los ciudadanos. Esta confesión sorprende porque toca un tema central de su campaña en 2024, que ahora se ha vuelto políticamente tóxico en apenas dos años. Trump especificó que esta dureza afectó especialmente a aquellos inmigrantes que llevan diez años o más en el país sin haber cometido delitos graves, lo que sugiere un cálculo político distinto al de la retórica original.

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Stephen Miller y la estrategia de dureza

A pesar de estas declaraciones sobre la excesiva rigidez migratoria, no está claro si el presidente reconsiderará su agenda en este ámbito. De hecho, Trump acaba de nombrar a Stephen Miller, considerado el arquitecto intelectual de esas políticas restrictivas, como su nuevo secretario general de la Casa Blanca. Esta decisión indica que, aunque hubo dudas internas sobre las tácticas empleadas para detener a migrantes, la dirección estratégica seguirá siendo firme. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue testigo de estas dinámicas de poder en el Despacho Oval, donde Trump pronunció sus comentarios el 21 de marzo de 2025. La continuidad en el nombramiento de figuras clave como Miller sugiere que la administración buscará implementar cambios operativos sin alterar la base ideológica de su mandato.

Conflicto con Irán y posición de Vance

El vicepresidente J. D. Vance también fue objeto de las críticas de Trump, quien matizó su apoyo inicial tras leer un ensayo del vicepresidente. Vance había atribuido las derrotas republicanas principalmente a la guerra con Irán, pero Trump expresó que le habría gustado que Vance demostrara un apoyo más rotundo al conflicto. El presidente declaró que su respuesta a la situación de Irán es un sí rotundo y que, si tuviera que repetirlo, lo haría de nuevo. Aunque Vance consultó a Trump sobre la publicación previa, el líder republicano sugirió que no profundizaron en el contenido del extenso ensayo. Esta tensión revela diferencias sutiles en cómo la alta dirección evalúa el costo político de las acciones militares externas en tiempos de elecciones.

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Renuencia al perdón y postura contra enemigos

La entrevista concluyó con una reveladora reflexión sobre la capacidad de Trump para perdonar a sus adversarios políticos. Frente a la pregunta de Ross Douthat de CBS sobre si alguna vez perdonaría a quienes considera sus enemigos, incluso ante el juicio divino, Trump respondió con una negativa categórica. Declaró que cree que son personas muy malas y que usa la palabra odio para describir sus sentimientos hacia algunos de ellos. Esta postura se reforzó con un incidente ocurrido el año pasado durante el funeral del activista asesinado Charlie Kirk, donde su viuda, Erika, perdonó públicamente a su presunto asesino, un gesto que Trump contrastó al declarar en el escenario que odiaba a sus adversarios. Esta línea dura refleja una estrategia de lealtad hacia su base electoral, que valora la firmeza contra la percepción de debilidad o reconciliación con opositores.

Aunque en ocasiones ha expresado deseos de conciliación, como la semana pasada cuando mencionó querer trabajar con los demócratas recientemente victoriosos, su comportamiento habitual tiende a replegarse en las injusticias que considera haber sufrido. La mención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportando migrantes por el Puente Internacional McAllen-Hidalgo-Reynosa en McAllen, Texas, el 13 de marzo de 2026, sirve como recordatorio visual de la realidad operativa que Trump ahora admite fue demasiado dura. La imagen del vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, hablando con periodistas a las afueras de la Casa Blanca el 25 de junio, simboliza la maquinaria burocrática que sigue en pie. Mientras los demócratas se preparan para obtener mayorías en el Congreso, la administración Trump enfrenta el desafío de navegar estas contradicciones entre la retórica de dureza y la necesidad política de moderar algunas medidas impopulares.