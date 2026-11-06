Trump propone nuevo acuerdo de seguridad europeo tras reunión con enviado de Putin

Donald Trump anuncia una arquitectura de seguridad global tras hablar con Kirill Dmitriev, generando incertidumbre en Europa y advertencias de Zelensky sobre los riesgos geopolíticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la posibilidad de un nuevo y amplio acuerdo de seguridad que "podría involucrar a toda Europa", tras sostener una reunión el jueves con el enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin. Esta propuesta, caracterizada por su ambición pero también por su falta de detalles concretos, ha dejado a las capitales europeas desconcertadas y preocupadas por las implicaciones de una reestructuración geopolítica sin definir.

Detalles del anuncio y reunión en la Casa Blanca

Trump declaró a los periodistas durante una conferencia de prensa que el acuerdo sería "muy grande" y abarcaría más que a Ucrania, describiéndolo como un pacto "hermoso" del que todos saldrían beneficiados. Estas declaraciones surgieron inmediatamente después de que el presidente estadounidense se reuniera con Kirill Dmitriev, director ejecutivo del fondo soberano de inversión de Rusia y actual enviado de Putin. Dmitriev se encontraba en la Casa Blanca para participar en un evento organizado por la primera dama, Melania Trump, destinado a conmemorar el alto el fuego reciente en Oleshky.

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No se proporcionaron detalles operativos sobre cómo se estructuraría esta nueva arquitectura de seguridad ni qué garantías específicas se ofrecerían a Kiev. La vaguedad de las afirmaciones de Trump contrasta con la urgencia del conflicto actual, donde los ataques aéros rusos continúan causando bajas civiles y daños a infraestructuras humanitarias en la línea del frente ucraniana.

Posiciones de Kushner y escepticismo europeo

Jared Kushner, yerno de Trump y asesor de confianza, publicó un comunicado en la plataforma X el mismo jueves, abogando por una "arquitectura de seguridad europea más amplia". Kushner argumentó que este marco era esencial para abordar las preocupaciones de seguridad de todas las partes, reducir el riesgo de futuros conflictos y crear un entorno más estable. Sin embargo, su declaración omitió mencionar que fue Rusia quien inició la invasión de Ucrania, un hecho que muchos europeos consideran fundamental para cualquier negociación.

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La propuesta de Kushner incluía la búsqueda de "mayor transparencia militar" y medidas recíprocas para reducir la escalada, una idea que podría generar alarma en Europa. Moscú ha sostenido históricamente que la presencia de la OTAN en Europa del Este constituye una escalada en sí misma, lo que crea una divergencia fundamental con las posturas defensivas occidentales. Diversos funcionarios europeos conocedores del conflicto informaron a la CNN que desconocían cualquier discusión previa sobre los términos específicos mencionados por Trump.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó que se celebraron conversaciones en Bruselas entre la OTAN, Estados Unidos, Ucrania y sus socios europeos antes de la reunión tripartita prevista. Sin embargo, no se revelaron detalles sobre el contenido de estas deliberaciones, manteniendo el silencio institucional sobre la viabilidad de la propuesta estadounidense.

Reacción de Zelensky y próximos pasos en Abu Dabi

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó cautela al afirmar que no conocía muchos detalles sobre el marco de seguridad planteado por Trump, pero advirtió que un acuerdo entre Rusia y Europa no sería sencillo y podría resultar peligroso. En una entrevista con Jake Tapper de la CNN, Zelensky indicó que estaba al tanto de las discusiones tras una llamada telefónica con los enviados especiales de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelensky enfatizó que las conversaciones para poner fin a la guerra deben tener prioridad absoluta, seguidas posteriormente por las garantías de seguridad a largo plazo. La administración Trump ha mantenido conversaciones recientes con Ucrania, la OTAN y otros socios europeos para preparar las negociaciones lideradas por Estados Unidos que tendrán lugar en Abu Dabi la próxima semana. Esta cita en los Emiratos Árabes Unidos se presenta como el siguiente paso crítico para intentar establecer un cese del fuego duradero y una solución política al conflicto.