El presidente estadounidense anuncia una medida drástica para retener la infraestructura de IA en territorio nacional y evitar que China tome la delantera tecnológica.

El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca una estricta directiva que prohíbe a las empresas de tecnología nacional la construcción de centros de datos fuera de los Estados Unidos. Esta medida, calificada como necesaria para mantener el liderazgo global en inteligencia artificial, busca garantizar que la infraestructura crítica relacionada con la superinteligencia permanezca bajo jurisdicción estadounidense. Trump afirmó explícitamente que no permitiría que competidores como China se adelantaran en este sector estratégico mediante la externalización de estas instalaciones.

Restricciones a la infraestructura tecnológica

La administración de Trump estableció que cualquier compañía estadounidense que decida construir centros de datos en el extranjero enfrentará consecuencias significativas, incluyendo la imposición de impuestos adicionales como sanción económica. El mandatario explicó que esta decisión responde a la necesidad de corregir errores pasados en los que se permitió la salida de capacidades tecnológicas, como en el caso de los chips, lo cual perjudicó la posición del país. Para Trump, ignorar las acciones de los directivos ejecutivos puede ser necesario si esto asegura la victoria en la carrera tecnológica global.

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Desafío directo a China y alianzas nucleares

Una de las razones centrales de esta política es el temor a que China tome la delantera en el desarrollo de la superinteligencia. Trump mencionó que el presidente chino, Xi Jinping, le felicitó recientemente por el avanzado progreso de Estados Unidos en este campo, aunque reiteró que no permitirá que las empresas norteamericanas construyan facilidades en otros países, citando específicamente intenciones de empresas de abrir instalaciones en Finlandia. Esta postura tiene implicaciones que trascienden la política comercial, afectando también aspectos de la política exterior y la seguridad nuclear, dado que la infraestructura de datos es fundamental para el poderío tecnológico y militar.

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Ubicaciones preferidas y beneficios locales

El presidente instó a las corporaciones tecnológicas a establecer sus nuevos centros de datos dentro de territorio estadounidense, sugiriendo específicamente estados como Texas, California y Virginia Occidental como emplazamientos ideales debido a su abundante energía y recursos. Trump enfatizó que las empresas tienen la capacidad financiera para negociar acuerdos favorables con las autoridades locales, incluyendo la construcción de sus propias plantas de energía para reducir los costos de electricidad. Además, señaló que ya existen precedentes donde las compañías pagan sumas considerables, como 50.000 dólares a profesores o 10.000 dólares por residente, para obtener la aprobación de sus proyectos en comunidades locales.

Repercusiones en el mercado y proyectos internacionales

Esta nueva directiva impacta directamente en los planes globales de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Meta y Google, así como empresas como Blackstone a través de QTS, Digital Realty y Prime Data Centers. Actualmente, estas compañías tienen proyectos en ejecución o planificación en regiones de España, incluyendo Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. La medida se suma a un debate más amplio en Washington sobre la seguridad nacional, incluyendo discusiones previas sobre la importación de transceptores ópticos chinos y escándalos recientes que involucran a figuras clave de la industria en relaciones con espionaje, lo que intensifica la vigilancia sobre la cadena de suministro tecnológica.