El presidente Donald Trump utiliza las inundaciones en el East Potomac Park para presionar a la comisión de planificación sobre el proyecto de golf, que enfrenta la oposición de demócratas en enero.

La poderosa tormenta que azotó la ciudad de Washington esta semana inundó muchos de los lugares habitualmente vulnerables de la zona, situados cerca del río Potomac y otras vías fluviales. Entre ellos se encontraba el campo de golf público de East Potomac Park, que el presidente Donald Trump quiere transformar en un campo de nivel de campeonato, un proyecto que ha quedado paralizado en los tribunales.

Este sábado, Trump publicó fotos de zonas inundadas del parque para presionar nuevamente al juez federal a cargo del caso a que permita el inicio del proyecto; esto ocurre justo cuando la comisión de planificación local, responsable de la aprobación final, se prepara para celebrar una reunión especial el 31 de diciembre, antes de que los demócratas cambien el equilibrio de poder en la junta en enero.

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Presión política sobre East Potomac

El presidente Donald Trump afirmó que la isla había quedado arrasada, incluidos los muros de contención que ya sufrían erosión y que se han derrumbado a lo largo del Potomac, así como la carretera que discurre en gran parte junto a dicho muro. Declaró que casi todo estaba sumergido y destruido por las mareas, sugiriendo que el desastre natural era un indicio divino de que la construcción debía proceder a pesar de las objeciones judiciales.

Esta narrativa contrasta con la realidad observada en el lugar. CNN observó solo inundaciones leves en el campo de golf el sábado por la mañana, donde algunos jugadores seguían jugando a pesar de las zonas húmedas. Las aguas de inundación retrocedieron en una parte de East Potomac Park el 28 de noviembre, tras las fuertes lluvias provocadas por la tormenta del Día de Acción de Acción de Gracia que afectó a varios lugares en el área metropolitana.

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División sobre los muros de contención

Como parte de las mejoras del campo de golf, la administración Trump planea reparar los muros de contención a lo largo del parque donde se ubica el campo, una zona propensa a las inundaciones. Existe apoyo bipartidista para reemplazar los muros de contención, pero los detractores del proyecto argumentan que Trump utiliza este asunto y plantea preocupaciones de seguridad para poner su nombre en otro lugar emblemático de la ciudad de Washington.

El abogado Norm Eisen, quien ha participado en litigios contra la administración por varios proyectos de Trump en la capital, incluido el campo de golf, dijo a CNN que Trump simplemente está usando las inundaciones como excusa. Eisen afirmó que todo el mundo coincide en que aquí son necesarias mejoras, incluso en el muro de contención, pero deben realizarse de manera legal y adecuada, criticando el intento de apropiarse de la situación.

Cambio de poder en la Capital

Ante la próxima toma de control del Congreso por parte de los demócratas en enero, el destino del proyecto multimillonario del presidente para reconstruir el campo de golf permanece en el aire. Actualmente, la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, compuesta por 12 miembros, cuenta con ocho integrantes alineados con la administración. En enero, los demócratas podrán nombrar a dos nuevos miembros, lo que equilibrará la composición política de la junta a una proporción de 6 a 6.

Una fuente familiarizada con el plan informó a CNN que la comisión celebrará una reunión especial el 31 de diciembre, en la que probablemente se abordarán las aprobaciones finales para el campo de golf, entre otros proyectos de construcción de Trump. La comisión ya ha aprobado el salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca y el arco del triunfo de Trump, marcando un historial de avances en los proyectos prioritarios de la administración.