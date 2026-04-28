Trump presiona a la FCC para revisar las licencias de ABC en represalia por Jimmy Kimmel

La administración Trump busca presionar a la cadena ABC a través de la FCC, solicitando una revisión anticipada de sus licencias de transmisión, en respuesta a las críticas de Jimmy Kimmel y las políticas de DEI de Disney. Esta acción sin precedentes genera preocupación sobre la independencia de la FCC y la libertad de prensa.

La administración del expresidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra la cadena de televisión ABC y su presentador, Jimmy Kimmel , a través de una maniobra sin precedentes por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones ( FCC ).

La FCC, bajo la influencia de la administración Trump, planeaba iniciar un proceso de revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión pertenecientes a Disney/ABC. Esta acción, confirmada por una fuente interna familiarizada con el asunto y previamente reportada por Semafor, representa una escalada significativa en la disputa entre la Casa Blanca y la cadena televisiva, percibida ampliamente como una represalia directa por la emisión del programa de Kimmel y su resistencia a las presiones ejercidas por el entonces presidente.

La solicitud de revisión anticipada de las licencias, un procedimiento legalmente complejo y poco común, se presentaría formalmente en las próximas horas. Históricamente, los titulares de licencias de estaciones de televisión gozan de una sólida protección legal, lo que hace que la revocación o incluso la revisión anticipada de estas licencias sea un proceso arduo y poco frecuente.

La FCC no había emitido una orden de renovación anticipada en décadas, hasta un incidente reciente el lunes, donde se tomaron medidas contra una pequeña empresa de radiodifusión llamada Bridge News. Los detalles específicos de este caso permanecieron inicialmente poco claros, pero la acción contra Bridge News sentó un precedente que la administración Trump ahora busca explotar contra una de las cadenas de televisión más importantes del país.

Las licencias de las ocho estaciones de ABC propiedad y operadas directamente por la cadena en importantes mercados como Nueva York y Chicago no están programadas para vencer ni requerir renovación durante varios años. Sin embargo, Brendan Carr, el presidente de la FCC en ese momento, había insinuado la posibilidad de esta medida en el pasado, citando la Ley de Comunicaciones, que otorga a la FCC la autoridad para solicitar la revisión de licencias con fines de renovación anticipada.

Esta declaración previa de Carr anticipaba la acción que ahora se materializaba contra Disney/ABC. La decisión de la FCC desencadenaría un largo y costoso proceso de audiencias administrativas, brindando a las estaciones de ABC múltiples oportunidades para defenderse de las presiones de la administración Trump.

No obstante, esta defensa requeriría una inversión considerable de tiempo y recursos financieros por parte de la cadena televisiva. La administración Trump buscaba justificar la revisión de las licencias de Disney/ABC argumentando que se basaba en una investigación en curso sobre las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) implementadas por la compañía Disney.

Esta justificación, según la fuente de CNN, pretendía desvincular la acción de la FCC de la controversia generada por las críticas de Kimmel al entonces presidente Trump. Sin embargo, la percepción generalizada era que la investigación de DEI era un pretexto para ejercer presión sobre ABC y silenciar a Kimmel, cuyo programa se había convertido en una plataforma para la sátira política y la crítica a la administración Trump.

La estrategia de la Casa Blanca buscaba intimidar a la cadena televisiva y disuadirla de continuar con la programación que consideraba desfavorable. La revisión de las licencias, incluso si no resultara en la revocación final, implicaría un desgaste significativo para Disney/ABC, obligándola a dedicar recursos legales y de relaciones públicas para defenderse de las acusaciones de la FCC.

Este proceso podría tener un efecto disuasorio en otras cadenas de televisión y medios de comunicación, limitando su libertad editorial y su capacidad para criticar al gobierno. La situación planteaba serias preocupaciones sobre la independencia de la FCC y la posible instrumentalización de la agencia reguladora con fines políticos, socavando los principios de la libertad de prensa y el debate público





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