Trump: 'prácticamente negociado' entre EEUU y Irán

El presidente Donald Trump informó este sábado que un acuerdo de Estados Unidos con Irán estaba 'prácticamente negociado', el cual incluiría la apertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, ambas partes se han mostrado cautelosas en el alcance de las negociaciones.

El presidente Donald Trump informó este sábado que un acuerdo de Estados Unidos con Irán estaba 'prácticamente negociado', el cual incluiría la apertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, ambas partes se han mostrado cautelosas en el alcance de las negociaciones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró anteriormente a la televisión estatal que las posiciones de Estados Unidos e Irán habían convergido en la última semana, pero advirtió que eso no significaba que se llegarían a acuerdos sobre cuestiones clave y acusó a los estadounidenses de 'declaraciones contradictorias'.

En su mensaje, Trump afirmó que había mantenido una 'conversación telefónica muy positiva' con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países sobre un 'Memorándum de Entendimiento relativo a la Paz'.

'Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a su formalización, entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados', declaró Trump. 'En estos momentos se están debatiendo los aspectos finales y los detalles del acuerdo, que se anunciarán en breve', añadió. También afirmó que este sábado mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que 'fue muy bien'.

Cómo la familia Andic construyó el imperio de la moda Mango y qué poder tiene Jonathan, el heredero acusado de la muerte de su padre Vendí a mi hija de 5 años para que recibiera tratamiento médico': las familias que se enfrentan a decisiones imposibles en Afganistán El presidente no ha dado más detalles sobre el borrador, pero ha insistido en que cualquier acuerdo impediría 'absolutamente' que Irán obtuviera un arma nuclear.

'Solo firmaré un acuerdo en el que consigamos todo lo que queremos', afirmó. 'Vamos a llegar a un acuerdo, o nos encontraremos en una situación en la que ningún país se verá tan duramente afectado como está a punto de ocurrir'. El portavoz iraní Esmaeil Baqaei también se refirió a un 'memorándum de entendimiento' y afirmó que la intención de Irán era alcanzar un acuerdo 'en forma de marco, compuesto por 14 puntos'.

Señaló que se encontraban en proceso de ultimar el memorándum, por lo que podrían celebrarse nuevas conversaciones en un plazo de entre 30 y 60 días 'y, en última instancia, se podría alcanzar un acuerdo definitivo'. Irán asegura que tiene el control sobre puntos estratégicos del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el cual pasa un 20% del petróleo y gas que se comercia en el mundo desde el Golfo Pérsico.

El alto el fuego temporal entre Irán y EE. UU. comenzó a principios de abril, luego de cinco semanas de ofensiva con la participación activa de Israel. Las conversaciones desde entonces se habían estancado por varios periodos. Mientras, Estados Unidos ha mantenido un bloqueo sobre los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Este sábado, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que, desde el inicio del bloqueo, había desviado 100 buques, inmovilizado cuatro y permitido el paso a 26 buques de ayuda humanitaria. El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, declaró que sus fuerzas habían sido 'muy eficaces' a la hora de 'impedir por completo el comercio hacia y desde los puertos iraníes, lo que ha asfixiado económicamente a Irá





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Irán Acuerdo Estrecho De Ormuz Bloqueo Buques Centcom Benjamin Netanyahu Memorándum De Entendimiento Control Militar Estrecho De Ormuz Bloqueo Buques Centcom Benjamin Netanyahu Memorándum De Entendimiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump desplegará 5.000 soldados en Polonia tras semanas de tensiones con la OTANEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de 5.000 soldados en Polonia, revirtiendo una decisión previa de cancelar el envío de tropas a ese país. Trump justificó la medida en honor al presidente polaco, Karol Nawrocki, a quien considera un aliado cercano. Este anuncio llega tras semanas de tensiones con los aliados de la OTAN por su postura en la guerra contra Irán.

Read more »

Compras reactivas en Bolsa y ciernes en torno a un posible acuerdo con EEUU y IránLa compraventa en Bolsa se reactiva con la IA alentando y la contención en el petróleo en su última jornada de semana. La mejora abre la puerta para que el Ibex amplíe su revalorización semanal y recupere los 18.000 puntos perdidos ayer, a pesar del pinchazo de Puig.

Read more »

Irán asegura que no está cerca de alcanzar un acuerdo con EEUUWall Street cierra al alza y gana terreno en la semana El Dow Jones ha liderado las subidas hoy, al repuntar, un 0,58%, hasta los 50.579 puntos. En l

Read more »

Irán y EEUU constatan avances en las negociaciones tras la mediación paquistaní en TeheránPoco después de que el mariscal de campo paquistaní abandonara la capital iraní tras reunirse con el presidente del país, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento y jefe...

Read more »