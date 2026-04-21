Trump posterga la ofensiva contra Irán bajo presión diplomática mientras su popularidad cae en picado

El presidente estadounidense extiende el alto el fuego con Irán a petición de Pakistán, mientras enfrenta un desplome en su valoración económica y el descontento interno por la prolongación del conflicto.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado una prórroga inesperada del alto el fuego con Irán , apenas cuatro horas antes de que expirara el plazo original. Esta decisión se tomó tras recibir peticiones diplomáticas urgentes del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Según el mandatario, la medida busca dar espacio a un Gobierno iraní que se encuentra en una situación interna sumamente fracturada, permitiendo que sus líderes alcancen una postura unificada para presentar una propuesta formal de negociación. A través de su plataforma Truth Social, Trump subrayó que, aunque las fuerzas armadas estadounidenses mantendrán el bloqueo y un estado de preparación operativa total, los ataques directos se suspenderán hasta que se resuelva la diplomacia en curso, independientemente de cuál sea el resultado final de los diálogos en Islamabad. El escenario político interno para Trump es cada vez más complejo, ya que la prolongación del conflicto ha erosionado significativamente su popularidad. Una reciente encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC revela un panorama sombrío: la valoración de su gestión económica ha caído drásticamente al 30 por ciento, comparado con el 38 por ciento registrado en marzo. El descontento ciudadano se alimenta de la inflación persistente y del cansancio generalizado ante una guerra en Oriente Medio que se ha extendido mucho más allá de lo proyectado inicialmente. Asimismo, la aprobación sobre su liderazgo en la crisis iraní permanece estancada en un exiguo 32 por ciento, una cifra que refleja la incertidumbre provocada por los bruscos cambios en el estrecho de Ormuz, el cual ha oscilado entre la apertura y el cierre en cuestión de días, afectando la estabilidad de los mercados globales. Antes de hacer oficial la extensión de la tregua, Trump mantuvo una postura beligerante durante una entrevista con CNBC, manifestando que esperaba realizar bombardeos y que las fuerzas armadas estadounidenses estaban ansiosas por entrar en acción. El presidente hizo alarde de un masivo reabastecimiento de municiones y mencionó la interceptación de un cargamento marítimo supuestamente proveniente de China, cuestionando los acuerdos previos con el presidente Xi Jinping. A pesar de este discurso guerrerista, Trump sostiene que el objetivo final es un acuerdo histórico, alegando que la destrucción de la infraestructura militar iraní ha dejado a Teherán sin alternativas. En un giro retórico final, el mandatario aprovechó sus redes sociales para presionar al régimen iraní, exigiendo la liberación de mujeres bajo amenaza de ejecución, presentándolo como un gesto necesario para iniciar las conversaciones con el equipo diplomático liderado por el vicepresidente JD Vance. Esta compleja mezcla de amenazas militares, presiones humanitarias y pragmatismo político define el actual estado de una crisis que mantiene al mundo en vilo ante la posibilidad de un cambio de régimen forzado en la región





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