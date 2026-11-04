Trump pierde Congreso y su impacto en América Latina

La victoria demócrata en el Congreso de EE.UU. genera incertidumbre para aliados como Milei y De la Espriella ante un segundo mandato debilitado de Trump.

La inesperada victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos ha transformado el panorama político, marcando una derrota significativa para el presidente Donald Trump y sus principales socios en América Latina. Este cambio de poder legislativo deja a líderes como Javier Milei en Argentina y Abelardo de la Espriella en Colombia frente a un escenario de mayor incertidumbre bilateral durante los últimos dos años de la administración Trump.

Estrategia exterior bajo escrutinio

El líder republicano había posicionado a América Latina como prioridad central mediante la Doctrina Donroe y una estrategia expansiva de alianzas. Sin embargo, con ambas cámaras del Congreso bajo control demócrata, estas políticas enfrentan ahora un freno potencial y un escrutinio más riguroso que podría modificar decisiones estratégicas previamente acordadas entre Washington y Buenos Aires o Bogotá.

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Argentina busca estabilidad económica

Desde su toma de posesión a finales de 2023, el gobierno argentino consolidó una alianza estrecha con la Casa Blanca, obteniendo salvatajes económicos cruciales tras votaciones en la ONU. Ante la proximidad de las elecciones legislativas de 2025, el equipo de Milei evalúa si podrá mantener el respaldo financiero del Departamento del Tesoro en un contexto donde la política MAGA se ve moderada por la oposición legislativa.

Colombia mantiene tradición bipartidista

El presidente De la Espriella apoyó abiertamente a la candidata republicana María Elvira Salazar en Florida, lo que generó críticas internas pero no altera la tradición de consenso bipartidista colombiano. Expertos señalan que la incidencia del Congreso estadounidense en la política exterior es mínima, preservándose así los acuerdos clave sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico que benefician a Bogotá.

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Análisis de expertos sobre el futuro

Gilberto Aranda de la Universidad de Chile advierte que el trumpismo está morigerado y que los dos próximos años serán complejos para la región. Juan Pablo Scarfi de la Universidad de San Andrés indica que Milei podría reducir aspiraciones ambiciosas como el tema de Malvinas, aunque la afinidad personal con Trump podría reforzarse como líderes rebeldes en un entorno restrictivo.

Impacto inmediato en relaciones bilaterales

La dinámica cambiante exige a los gobiernos latinoamericanos replantearse la sostenibilidad de promesas anteriores mientras el Congreso revisa asuntos arancelarios. A pesar de las diferencias ideológicas, la necesidad de cooperación en temas críticos sugiere que las relaciones diplomáticas continuarán, adaptándose a las nuevas realidades del poder compartido en Washington.