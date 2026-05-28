Trump pide a países árabes y musulmanes que se sumen a Acuerdos de Abraham con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a varios países árabes y musulmanes que se sumen a los Acuerdos de Abraham con Israel para culminar su plan de 'paz' en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha pedido a varios países árabes y musulmanes que se sumen a los Acuerdos de Abraham con Israel para culminar su plan de 'paz' en Oriente Medio .

A pesar del genocidio israelí en Gaza y las ofensivas libradas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Líbano, Siria, Yemen o Irán, Trump aspira a que los países árabes y musulmanes de toda la región firmen la paz con el Estado hebreo. Los Acuerdos de Abraham fueron presentados por Trump como uno de los triunfos en política exterior de su primer mandato (2017-2021) y, tras su vuelta a la Casa Blanca en 2025, el presidente no ha abandonado ese proyecto.

Sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho desde que, en septiembre de 2020, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin firmaron los acuerdos para normalizar las relaciones con el Estado de Israel, rompiendo de esa forma el consenso de los países árabes de las décadas anteriores. Los Acuerdos de Abraham son acuerdos bilaterales para establecer y normalizar relaciones diplomáticas entre Israel y los países firmantes y crear un marco para promover la cooperación económica, de seguridad, etc. No abordan la raíz del conflicto histórico entre Israel y los países árabes, que es la ocupación de Palestina y la limpieza étnica, discriminación y opresión de los palestinos desde la creación del Estado hebreo en 1948.

Los países árabes vecinos de Israel se enfrentaron al nuevo Estado ese año y en varias guerras posteriores; Líbano y Siria no han reconocido nunca la existencia de Israel junto a sus fronteras y la mayor parte de los 22 integrantes de la Liga Árabe (de la que forma parte Palestina) siguen sin hacerlo a día de hoy. La Administración Trump argumentaba en 2020 que favoreciendo las buenas relaciones de Israel con sus vecinos y un ambiente de desarrollo y crecimiento económicos en la zona, se podría solucionar el conflicto, sin resolver la situación de injusticia del pueblo palestino.

En septiembre de 2020, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin firmaron los Acuerdos de Abraham con Israel en una pomposa ceremonia en la Casa Blanca. Fue un momento histórico porque eran los primeros países árabes y musulmanes que reconocían el Estado hebreo después de los tratados de paz que Tel Aviv hizo con Egipto, en 1979, y Jordania, en 1994, siempre con la mediación de EEUU.

Sudán -Estado árabe y musulmán de África- anunció su intención de sumarse a los Acuerdos de Abraham en octubre de 2020, pero no ha formalizado la firma de los mismos debido al estallido de la guerra en el país en 2023. Marruecos, que tiene peso aunque está alejado de Oriente Medio, se unió a los Acuerdos de Abraham en diciembre de 2020, coincidiendo con el anuncio de Trump de que se retiraría de la política en 2024.

A pesar del genocidio israelí en Gaza y las ofensivas libradas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Líbano, Siria, Yemen o Irán, Trump aspira a que los países árabes y musulmanes de toda la región firmen la paz con el Estado hebreo.

Los Acuerdos de Abraham fueron presentados por Trump como uno de los triunfos en política exterior de su primer mandato (2017-2021) y, tras su vuelta a la Casa Blanca en 2025, el presidente no ha abandonado ese proyecto. Sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho desde que, en septiembre de 2020, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin firmaron los acuerdos para normalizar las relaciones con el Estado de Israel, rompiendo de esa forma el consenso de los países árabes de las décadas anteriores.

Los Acuerdos de Abraham son acuerdos bilaterales para establecer y normalizar relaciones diplomáticas entre Israel y los países firmantes y crear un marco para promover la cooperación económica, de seguridad, etc. No abordan la raíz del conflicto histórico entre Israel y los países árabes, que es la ocupación de Palestina y la limpieza étnica, discriminación y opresión de los palestinos desde la creación del Estado hebreo en 1948.

Los países árabes vecinos de Israel se enfrentaron al nuevo Estado ese año y en varias guerras posteriores; Líbano y Siria no han reconocido nunca la existencia de Israel junto a sus fronteras y la mayor parte de los 22 integrantes de la Liga Árabe (de la que forma parte Palestina) siguen sin hacerlo a día de hoy. La Administración Trump argumentaba en 2020 que favoreciendo las buenas relaciones de Israel con sus vecinos y un ambiente de desarrollo y crecimiento económicos en la zona, se podría solucionar el conflicto, sin resolver la situación de injusticia del pueblo palestino.

En septiembre de 2020, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin firmaron los Acuerdos de Abraham con Israel en una pomposa ceremonia en la Casa Blanca. Fue un momento histórico porque eran los primeros países árabes y musulmanes que reconocían el Estado hebreo después de los tratados de paz que Tel Aviv hizo con Egipto, en 1979, y Jordania, en 1994, siempre con la mediación de EEUU.

Sudán -Estado árabe y musulmán de África- anunció su intención de sumarse a los Acuerdos de Abraham en octubre de 2020, pero no ha formalizado la firma de los mismos debido al estallido de la guerra en el país en 2023. Marruecos, que tiene peso aunque está alejado de Oriente Medio, se unió a los Acuerdos de Abraham en diciembre de 2020, coincidiendo con el anuncio de Trump de que se retiraría de la política en 2024





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