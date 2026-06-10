Trump ordena ataques contra Irán tras derribo de helicóptero Apache

Estados Unidos ataca defensas aéreas iraníes cerca del estrecho de Ormuz en respuesta al derribo de un helicóptero militar, mientras Irán responde con drones en Baréin y amenaza con más represalias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha ordenado ataques contra objetivos iraníes como represalia por el derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense cerca del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones con munición de precisión contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes. Estas instalaciones, según el comunicado oficial, representaban una amenaza directa para las tropas y embarcaciones estadounidenses en la región. El CENTCOM calificó la respuesta como "proporcional" y subrayó que las fuerzas armadas permanecen en alerta para responder a cualquier nueva agresión por parte de Irán.

La acción se enmarca en el derecho de legítima defensa, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. El incidente que desencadenó esta escalada ocurrió cuando un helicóptero Apache fue derribado mientras realizaba una misión de reconocimiento en la zona del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. Los dos pilotos a bordo lograron ser rescatados con vida, aunque se desconocen detalles sobre su estado de salud.

Aún no está claro si el derribo fue intencional o producto de un accidente, pero el Pentágono ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas. Previamente, Trump había declarado hasta 37 veces en los últimos días que la paz estaba "muy cerca", pero tras el ataque al Apache cambió su postura y prometió represalias inmediatas. En una declaración desde la Casa Blanca, afirmó: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque para disuadir futuras agresiones".

Irán no ha permanecido pasivo. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin, aunque no se reportaron víctimas ni daños significativos. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtió que las Fuerzas Armadas de la República Islámica responderán a cualquier "ataque o amenaza" contra su territorio o intereses. En un mensaje publicado en la red social X, Araqchí escribió: "Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta.

Dejen nuestra región si quieren estar a salvo". Estas declaraciones reflejan la creciente tensión entre ambos países, que han mantenido un conflicto latente desde la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018. Analistas internacionales advierten que este intercambio de ataques podría desencadenar una guerra regional si no se toman medidas diplomáticas urgentes.

La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea y Naciones Unidas, ha instado a la moderación a ambas partes, mientras que el Consejo de Seguridad se reunirá de emergencia para evaluar la situación. El estrecho de Ormuz, donde ocurrió el derribo, es un punto crítico para la seguridad global. Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa en la zona, con portaaviones y destructores, mientras que Irán ha reforzado sus defensas costeras.

La escalada actual recuerda a incidentes previos, como el derribo de un dron estadounidense en 2019 y los ataques a instalaciones petroleras saudíes. Los expertos consideran que la respuesta proporcionada por Washington busca evitar una guerra total, pero también enviar una señal clara de que no tolerará ataques contra sus fuerzas. Mientras tanto, las familias de los soldados a bordo del Apache esperan noticias, y la Casa Blanca monitorea de cerca los movimientos iraníes.

Este conflicto, lejos de resolverse, parece encaminarse hacia una prolongada confrontación que podría afectar la estabilidad de todo Medio Oriente





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