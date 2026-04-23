Trump Ordena a la Armada Disparar a Embarcaciones Sospechosas en el Estrecho de Ormuz

El presidente Trump ha dado la orden a la Armada de Estados Unidos de atacar y destruir cualquier embarcación de pequeño tamaño sospechosa de desplegar minas en el Estrecho de Ormuz, intensificando las tensiones con Irán y aumentando la presencia militar en la región.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha emitido una orden contundente a la Armada estadounidense, autorizando el uso de fuerza letal contra cualquier embarcación de pequeño tamaño detectada en el estratégico Estrecho de Ormuz que sea sospechosa de desplegar minas.

Esta declaración, realizada a través de su red social Truth Social, subraya una escalada significativa en las tensiones con Irán y una intensificación de las operaciones de desminado en esta vital vía marítima. Trump enfatizó la severidad de la orden, afirmando que no debe existir ambigüedad en su aplicación: cualquier embarcación identificada como una amenaza minera será atacada y destruida.

El mandatario estadounidense, en un tono desafiante, incluso hizo referencia a la supuesta superioridad naval de Estados Unidos, afirmando que los buques de guerra iraníes ya yacen en el fondo del mar, una declaración que carece de confirmación independiente y que parece destinada a proyectar una imagen de dominio. Además de la orden de disparar a matar, Trump anunció un incremento drástico en las operaciones de desminado, triplicando los esfuerzos ya en curso para asegurar la libre navegación en el estrecho.

Esta decisión se produce en un contexto de crecientes hostilidades y un alto el fuego precario entre Estados Unidos e Irán, marcado por la interceptación y abordaje de buques cisterna que, según el Pentágono, transportaban petróleo iraní. La estrategia de Washington se centra en cortar las fuentes de financiación de Teherán, ejerciendo presión para que Irán vuelva a la mesa de negociaciones.

La reciente escalada se desencadenó tras la decisión de Irán de interrumpir el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz, en respuesta a la persistencia de los bombardeos israelíes sobre Líbano. En represalia, Trump ordenó un bloqueo total contra cualquier embarcación con destino o procedencia de las costas iraníes, una medida que ha provocado una serie de enfrentamientos y capturas de buques cisterna a lo largo del estrecho.

El Estrecho de Ormuz es un punto neurálgico para el comercio mundial de petróleo, por el que transita aproximadamente el 20% del suministro global, lo que convierte su control en un asunto de vital importancia estratégica. Tanto Trump como Irán afirman ejercer control sobre el estrecho, aunque esta afirmación es disputada y la situación en el terreno es fluida y volátil.

Desde la implementación del bloqueo, Estados Unidos ha interceptado al menos 31 buques, desplegando una fuerza considerable que incluye más de 10.000 militares, 17 buques de guerra y 100 aeronaves, según datos proporcionados por el Comando Central (Centcom). La retórica de Trump se ha intensificado, acusando al gobierno iraní de estar dividido entre facciones 'duras' y 'moderadas', y describiendo la situación interna como caótica y sin liderazgo claro.

Las primeras negociaciones entre Estados Unidos e Irán, celebradas en Islamabad, Pakistán, no lograron avances significativos, lo que llevó a Trump a extender indefinidamente el alto el fuego, condicionando su levantamiento a la presentación de una propuesta de acuerdo unificada por parte de Irán. El presidente estadounidense ha expresado la esperanza de que las negociaciones de paz puedan reanudarse el próximo viernes en Pakistán, aunque la posibilidad de un acuerdo sigue siendo incierta.

La orden de disparar a matar, combinada con el bloqueo naval y el despliegue masivo de fuerzas estadounidenses, representa una apuesta arriesgada que podría desencadenar un conflicto a gran escala en la región. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación, temiendo que una escalada imprevista pueda tener consecuencias devastadoras para la estabilidad global.

La tensión se ve exacerbada por la complejidad de los intereses en juego, la presencia de actores regionales como Israel y Arabia Saudita, y la incertidumbre sobre las intenciones reales de cada una de las partes involucradas. La situación en el Estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, y el futuro de la región depende de la capacidad de ambas partes para encontrar una solución diplomática que evite una confrontación militar





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