El decreto ejecutivo de Donald Trump exige que contratistas federales coordinen respuestas al Congreso. Demócratas califican la medida de ilegal mientras planean investigaciones sobre contratos gubernamentales y gastos en obras públicas.

El presidente Donald Trump ha emitido un decreto ejecutivo que obliga a los contratistas federales a notificar a la Casa Blanca sobre cualquier solicitud de información enviada por el Congreso relacionada con sus trabajos. Esta medida, firmada un viernes, establece la obligación de coordinar las respuestas gubernamentales y acatar instrucciones para proteger las comunicaciones consideradas protegidas por el privilegio ejecutivo.

Restricciones al Privilegio Ejecutivo

El documento oficial advierte que, si el Poder Ejecutivo no puede garantizar la confidencialidad de ciertas comunicaciones, las agencias y la Casa Blanca se abstendrán de compartir información sensible con los contratistas. Trump argumenta que esta limitación obstaculizaría el funcionamiento de programas gubernamentales críticos. El decreto también notifica a los contratistas que sus acuerdos con el gobierno federal podrían rescindirse si no cumplen con estas nuevas directrices sobre la retención de información.

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Acusaciones de Acoso Legislativo

La administración Trump acusa a ciertos líderes del Congreso de acosar a empresas privadas con contratos federales para obtener información. El texto del decreto recuerda a los legisladores que sus investigaciones deben tener un propósito legislativo válido. Esta postura se da en un contexto de preparación para el cambio de control en el Congreso el próximo año, donde los demócratas se disponen a iniciar diversas investigaciones sobre la gestión del actual gobierno.

Repulsa de Líderes Demócratas

El representante de Maryland, Jamie Raskin, quien presidirá la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes cuando los demócratas asuman el control en enero, ha calificado el decreto como sin precedentes y flagrantemente ilegal. En un comunicado este sábado, Raskin declaró que los contratistas federales son pagados con dinero de los contribuyentes, no con los fondos personales de Trump. Él afirmó que los contratistas tienen el deber y el derecho de hablar con la verdad cuando el Congreso los convoca para investigar.

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Investigaciones sobre Obras y Gastos

Los demócratas han considerado investigar diversas obras ordenadas por Trump en Washington. Entre los objetivos se incluyen la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, las reparaciones del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y las renovaciones del Centro Kennedy. El senador Richard Blumenthal, que presidirá un importante panel de investigación del Senado, ha enviado cartas a varias empresas solicitando su cooperación en estas investigaciones previstas.

Supervisión de Contratos de Seguridad

Además de las obras públicas, los demócratas buscan abordar el gran volumen de contratos otorgados por el Departamento de Seguridad Nacional durante el segundo mandato de Trump. El representante Henry Cuellar, miembro de mayor rango de la subcomisión de Asignaciones para Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, declaró que buscarán establecer mecanismos de supervisión más estrictos una vez que asuman el control. Esto incluye examinar la compra de aviones y los contratos para apoyar las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.