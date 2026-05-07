Trump optimista sobre el fin del conflicto nuclear con Irán y la mediación de Pakistán

El presidente de Estados Unidos afirma que se acerca un acuerdo con Teherán para desmantelar su programa nuclear y levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha manifestado recientemente su firme convicción de que la tensión geopolítica y el enfrentamiento bélico con Irán llegarán a su fin en un futuro muy próximo.

Durante una serie de intervenciones públicas, incluyendo un mitin telefónico en apoyo al candidato republicano Burt Jones en Georgia, el mandatario subrayó que la prioridad absoluta de su administración es evitar que la República Islámica de Irán acceda a la posesión de armamento nuclear. Según las palabras del presidente, esta postura es comprensible para la mayoría de la población mundial, ya que la proliferación de armas atómicas en una región tan inestable como Oriente Próximo representaría un riesgo inaceptable para la seguridad global.

Trump ha asegurado que las autoridades iraníes han mostrado señales de flexibilidad y habrían aceptado renunciar al desarrollo de dichas armas, lo que abriría la puerta a un acuerdo histórico que estabilizaría la zona. El presidente considera que su estrategia de máxima presión ha comenzado a dar frutos, obligando a los líderes iraníes a reconsiderar su ambición nuclear en favor de una estabilidad económica y política que actualmente es inexistente en su país.

En declaraciones emitidas desde el Despacho Oval, el líder estadounidense ha destacado que se han producido conversaciones muy positivas durante las últimas veinticuatro horas. Aunque no ha proporcionado detalles técnicos sobre los términos exactos del intercambio, ha dejado claro que Irán desea alcanzar un entendimiento mutuo para mitigar las sanciones y las presiones externas. Uno de los puntos más críticos de esta negociación es la gestión del uranio enriquecido.

Trump ha sido tajante al afirmar que su administración se hará cargo de este material, asegurando que Estados Unidos logrará obtener el control del uranio para garantizar que no sea utilizado con fines bélicos. Este movimiento se percibe como una pieza fundamental del rompecabezas diplomático, ya que la eliminación de la capacidad de enriquecimiento es la exigencia central de Washington para cualquier pacto duradero con Teherán, buscando así un desmantelamiento real y verificable de las capacidades atómicas iraníes.

Paralelamente, el presidente ha vinculado la resolución del conflicto nuclear con la situación militar en el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de petróleo. Trump ha indicado que está dispuesto a poner fin a la denominada operación Furia Épica y a levantar el bloqueo naval en dicha zona, siempre y cuando Teherán cumpla estrictamente con los compromisos acordados.

Sin embargo, el mandatario no ha descartado el uso de la fuerza, manteniendo sus amenazas de realizar bombardeos si las condiciones no se cumplen. Este juego de presiones busca forzar una capitulación diplomática de Irán, mientras Estados Unidos mantiene una presencia militar imponente en el Golfo Pérsico para asegurar que sus intereses y los de sus aliados permanezcan protegidos frente a cualquier provocación imprevista.

El proceso de diálogo actual cuenta con la mediación estratégica de Pakistán, que ha intentado acercar las posturas de ambas potencias en Islamabad. A pesar de que se logró un primer encuentro tras un acuerdo de alto el fuego, la situación se ha estancado debido a las profundas diferencias ideológicas y tácticas.

Irán ha cuestionado la validez del proceso de paz, argumentando que la reciente incautación de buques iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses en el estrecho de Ormuz constituye una violación flagrante del cese al fuego. Para Teherán, estas acciones agresivas anulan la confianza necesaria para retomar las reuniones presenciales en suelo pakistaní.

No obstante, a pesar de este clima de desconfianza y las tensiones abiertas, ambos países continúan manteniendo canales de comunicación indirectos a través de la mediación de Islamabad, esperando que el impulso diplomático logre superar los obstáculos operativos y militares para evitar una escalada bélica total en la región. El papel de Pakistán ha sido fundamental, actuando como un puente entre dos visiones del mundo diametralmente opuestas, tratando de encontrar un terreno común que permita la coexistencia pacífica y el flujo ininterrumpido de energía en los mercados globales





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irán Programa Nuclear Estrecho De Ormuz Pakistán

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escalada de tensiones: Irán y Estados Unidos al borde del conflictoAumento de la tensión en Oriente Medio tras ataques iraníes a buques y territorio de aliados de Estados Unidos. Donald Trump advierte a Irán con consecuencias devastadoras.

Read more »

Trump predice una caída en los precios del petróleo con la resolución del conflicto en IránEl presidente Trump afirma que los precios del petróleo bajarán significativamente una vez que se resuelva la situación en Irán, contradiciendo las predicciones anteriores. También bromeó sobre la posibilidad de permanecer en el cargo por más tiempo de lo permitido.

Read more »

Trump suspende el operativo militar 'Proyecto Libertad' contra Irán tras presiones de PakistánEl presidente Trump suspende la misión militar contra Irán tras solo 48 horas de su lanzamiento, citando progreso en las negociaciones. Pakistán instó a abandonar la operación para avanzar en un acuerdo con Teherán. El bloqueo naval sigue vigente mientras se evalúa la posibilidad de un pacto definitivo.

Read more »

Trump suspende el operativo militar contra Irán tras progreso en negociacionesEl presidente Trump suspende el 'Proyecto Libertad' tras presiones de Pakistán y avances en un posible acuerdo con Irán, aunque mantiene el bloqueo naval. La decisión llega tras ataques en el estrecho de Ormuz y declaraciones de Marco Rubio sobre una nueva fase en el conflicto.

Read more »

Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo para terminar el conflictoAmbos países avanzarían en un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir negociaciones sobre la cuestión nuclear, incluyendo el levantamiento de sanciones y una moratoria en el enriquecimiento de uranio.

Read more »

Estados Unidos y Irán negocian acuerdo nuclear y fin de hostilidades en Oriente PróximoLa administración Trump propone un memorando de 14 puntos a Irán que incluye el fin del enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones económicas a cambio de desarme nuclear y vigilancia de la ONU.

Read more »