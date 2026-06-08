Trump nombra a Todd Blanche como fiscal general permanente en medio de controversias

El presidente Donald Trump formalizó la nominación de Todd Blanche para el cargo de fiscal general, enviando su designación al Senado para su confirmación. Blanche, exabogado personal de Trump, asumiría en lugar de Pam Bondi, despedida en abril, pero su ratificación podría verse afectada por su vínculo con un fondo millonario contra la "instrumentalización" de la justicia. El proceso avanza con el respaldo del líder republicano en la Comisión Judicial.

El presidente Donald Trump ha designado formalmente a Todd Blanche , quien se desempeñaba como secretario de Justicia interino, para ocupar el cargo permanente de máxima autoridad de las fuerzas del orden.

La nominación fue enviada al Senado este lunes. Blanche, que anteriormente formó parte del equipo de abogados personales de Trump, reemplazará a Pam Bondi, quien fue destituida en abril. Este movimiento se produce en un contexto político complejo, donde la confirmación de Blanche podría enfrentar obstáculos debido a su participación en un controvertido fondo de mil ochocientos millones de dólares destinado a combatir la "instrumentalización" del sistema de justicia.

Aunque para su confirmación solo se requiere una mayoría simple en el Senado, la controversia podría influir en la votación. El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, ya expresó su apoyo, declarando que Blanche está calificado y comprometido con restaurar la ley y el orden, y que la comisión procederá rápidamente con el proceso.

La nominación ocurre después de que los republicanos no lograran reunir suficiente apoyo para una propuesta de mil millones de dólares destinada a reforzar la seguridad en la Casa Blanca y el salón de baile de Trump, lo que evidencia tensiones internas en el partido. La noticia se encuentra en desarrollo, según informó Manu Raju





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