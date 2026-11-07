Trump nombra a Stephen Miller jefe de gabinete tras derrota electoral republicana

Donald Trump designa a Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca para reemplazar a Susie Wiles. La decisión tras las elecciones de mitad de mandato apunta a una estrategia política agresiva.

Tras la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes, Donald Trump anunció un cambio significativo en la estructura de poder de su administración. El presidente estadounidense nombró a su antiguo estratega político Stephen Miller como el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. Esta designación oficializa el ascenso de Miller para ocupar el puesto anteriormente ejercido por Susie Wiles. Esta decisión marca un giro hacia una táctica de confrontación política directa en lugar de la conciliación legislativa.

Stephen Miller asume el liderazgo estratégico

La elección de Stephen Miller para liderar la operativa de la Casa Blanca refleja una intención clara de endurecer el enfoque político de la administración Trump. El viernes, Trump ascendió a Miller, un asesor leal de larga data y figura conocida por su firmeza ideológica. Esta medida llega inmediatamente después de las afirmaciones públicas de Trump sobre su disposición a colaborar con los demócratas. Sin embargo, la naturaleza del nombramiento sugiere que el presidente se está preparando para una intensa batalla política en el Congreso. Miller asume el rol de guardián de la información que accede al mandatario y principal negociador con intereses externos.

Also read Trump nombra como nuevo jefe de gabinete al ultranacionalista Stephen Miller, autor de su política migratoria

Trayectoria política y controversias previas

Stephen Miller ha sido una figura central en la implementación de políticas de control migratorio estrictas durante el primer mandato de Trump. Es reconocido como la fuerza impulsora detrás del aumento de la financiación para operaciones de control en todo Estados Unidos. Su pasado político incluye declaraciones controvertidas, como calificar a Alex Pretti, víctima fatal en Minneapolis, de terrorista doméstico antes de retractarse. Además, Miller ha tenido un papel destacado en operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, acciones que críticos han condenado como ejecuciones extrajudiciales. Se unió al equipo de Trump en 2016 como estratega y se mantuvo leal incluso durante el exilio político tras los comicios de 2020.

Advertisement

Desplazamiento de Susie Wiles y cambios internos

El nuevo jefe de gabinete sustituye a Susie Wiles, quien codirigió la exitosa campaña de reelección del presidente en 2024. Wiles había construido una reputación como una profesional serena que evitaba los choques de personalidad que caracterizaron el primer mandato. Sin embargo, la relación entre Trump y Wiles se deterioró en los últimos meses debido a la caída de popularidad del presidente. La derrota electoral del martes consolidó esta ruptura. Asimismo, Trump mostró resentimiento por informaciones que indicaban que cercanos a Wiles obtenían lucrativos puestos de consultoría. Miller ya regresó a un cargo influyente como subjefe de gabinete para asuntos políticos en este segundo mandato.

Reacciones políticas y oposición bipartidista

La designación de Miller ha generado una fuerte rechazo tanto entre demócratas como entre algunos republicanos. Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, calificó a Miller de xenófobo y extremista imprudente. Jeffries afirmó en la plataforma X que la presencia de Miller en el gobierno debería ser erradicada como un tumor maligno. El Partido Demócrata respondió con dureza a publicaciones anteriores de Miller sobre James Talarico, candidato por Texas. Estos comentarios previos incluyeron afirmaciones sobre la identidad de género de Talarico, lo que provocó una réplica severa. Trump justificó la elección resaltando la eficacia de Miller como gestor y su lealtad absoluta.