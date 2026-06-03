Trump nombra a Bill Pulte como jefe interino de los servicios de inteligencia

El presidente Donald Trump ha causado revuelo entre las élites de Washington al nombrar a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, como nuevo jefe interino de los servicios de inteligencia estadounidenses. La elección de Pulte ha sido cuestionada por senadores de ambos partidos debido a la falta de experiencia del funcionario en inteligencia, espionaje o seguridad nacional.

El presidente Donald Trump ha causado revuelo entre las élites de Washington al nombrar a Bill Pulte , director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, como nuevo jefe interino de los servicios de inteligencia estadounidenses.

La elección de Pulte ha sido cuestionada por senadores de ambos partidos debido a la falta de experiencia del funcionario en inteligencia, espionaje o seguridad nacional. La senadora Susan Collins, republicana de Maine, ha declarado a la prensa que desconocía si Pulte había tenido alguna vez una autorización de seguridad. Según fuentes, Trump ha justificado su elección en la lealtad de Pulte y en su papel en la seguridad electoral.

Sin embargo, los demócratas temen que Trump esté intensificando sus afirmaciones infundadas de fraude electoral y que Pulte esté dispuesto a utilizar el poder federal para impulsar investigaciones politizadas contra los adversarios del presidente. El Director de Inteligencia Nacional tiene la responsabilidad legal de ser el máximo responsable de inteligencia de Estados Unidos, y su función incluye informar al presidente sobre posibles ataques terroristas, evaluar las posibles acciones de un adversario en tiempos de guerra, supervisar las actividades de contrainteligencia más secretas y obtener la aprobación presidencial para operaciones encubiertas.

La creación del puesto surgió de las cenizas de la catástrofe de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de 2.977 personas en Washington, Nueva York y Pensilvania. Sin embargo, la politización de la era Trump ha erosionado la capacidad del Director de Inteligencia Nacional para cumplir con su función fundacional.

La ley que creó la Oficina del Director de Inteligencia Nacional estipula que el director debería tener amplia experiencia en seguridad nacional, pero Trump ha afirmado que Pulte tiene experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y la solidez de los mercados. Aunque Pulte ha tenido una exitosa carrera en las altas finanzas, su historial parece estar muy lejos de cumplir con lo estipulado en la ley.

Sin embargo, Pulte es una elección perfecta para Trump porque comparte muchas de las cualidades que exhibieron los anteriores nombramientos de alto nivel del presidente. La falta de cualificaciones habituales de alguien para el puesto puede, paradójicamente, convertirlo en una buena opción en el caótico entorno de Trump. Pulte es un ultraleal y un habitual del círculo íntimo de Mar-a-Lago, y ha demostrado estar dispuesto a usar el poder del Gobierno para perseguir a los enemigos de Trump





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