Trump no cumple su promesa de bajar la inflación: guerras comerciales y conflicto con Irán encarecen la vida en EEUU

Donald Trump prometió reducir el coste de la vida, pero sus políticas han tenido el efecto contrario. La inflación está en su nivel más alto en dos años, la confianza del consumidor ha caído y los precios de la gasolina y otros productos han subido. Los votantes no están contentos con su gestión, y su popularidad ha caído al 40%. La guerra con Irán ha disparado los precios del petróleo, y las guerras comerciales han encarecido los productos importados. La administración defiende sus medidas, pero los resultados no se ven.

Donald Trump prometió reducir el coste de la vida y acabar con la inflación, pero sus políticas han tenido el efecto contrario. Las guerras comerciales y el conflicto con Irán han encarecido la vida en Estados Unidos, con la inflación en su nivel más alto en dos años y la confianza del consumidor en caída libre.

La Reserva Federal no puede bajar los tipos de interés, manteniendo altos los préstamos hipotecarios. Aunque la inflación no sube tan rápido como bajo Biden, los votantes no están contentos con la gestión de Trump, cuya popularidad ha caído al 40%, según Real Clear Politics. Una encuesta de Fox News muestra que el 70% cree que la economía empeora, frente al 55% del año pasado. Como dijo James Carville, 'Es la economía, estúpido'.

Los factores económicos están perjudicando al presidente, según Paasha Mahdavi, profesor de la Universidad de California. La Casa Blanca defiende que Trump ha implementado medidas para bajar precios, como recortes fiscales y desregulación, pero los resultados no se ven. En energía, Trump prometió bajar la gasolina a menos de 2 dólares por galón, pero la guerra con Irán ha disparado los precios.

El cierre del estrecho de Ormuz y el bloqueo estadounidense han elevado el crudo a más de 96 dólares el barril, un 44% más desde antes de la guerra. La gasolina cuesta ahora 4,11 dólares por galón, frente a los 2,98 dólares previos. Los estadounidenses culpan a Trump, con pegatinas en surtidores que dicen '¡Yo lo he provocado!

'. Mahdavi explica que el precio del combustible es el más visible para los consumidores. Para frenar la subida, la administración ha liberado petróleo de la Reserva Estratégica y ha instado a aumentar la producción, pero el estrecho sigue cerrado. Goldman Sachs advierte que el crudo podría llegar a 120 dólares a finales de año.

El diésel, clave para la economía, ha subido un 45%, hasta 5,45 dólares por galón, lo que afectará a otros sectores. El combustible para aviones ha subido un 50%, encareciendo los billetes, que en marzo eran un 15% más caros que un año antes. Antes del conflicto con Irán, las guerras comerciales de Trump ya encarecían los productos importados.

Un año después del 'Día de la Liberación', el arancel efectivo de EEUU está en el 11%, el nivel más alto desde 1943. La administración argumenta que los exportadores asumirán los aranceles, pero los estudios muestran que los consumidores estadounidenses están pagando más





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