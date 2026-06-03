Trump niega ruptura de negociaciones con Irán y confirma ataques de autodefensa

El expresidente Donald Trump negó que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se hayan roto, a pesar de los recientes intercambios de ataques en el estrecho de Ormuz y la región. Según comunicados del Mando Central estadounidense (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses, en operaciones conjuntas con aliados, interceptaron y derribaron múltiples misiles balísticos y drones iraníes dirigidos contra Kuwait y Bahréin. Irán, por su parte, afirmó haber atacado la sede de la Quinta Flota de EE.UU. en Bahréin y otras bases aéreas como represalia por agresiones previas. Trump calificó de "noticias falsas" los reportes sobre la ruptura del diálogo, mientras que agencias iraníes anunciaron la suspensión de las negociaciones en respuesta a ataques israelíes en Líbano. La tensión militar en el Golfo persiste con declaraciones cruzadas y operaciones de defensa aérea.

El expresidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha rechazado categóricamente que se haya producido una ruptura en las negociaciones con Irán , en medio de un tenso intercambio de operaciones militares en el estrecho de Ormuz y la región del Golfo Pérsico .

En declaraciones en su plataforma Truth Social, Trump tildó de "noticias falsas" los reportes que afirmaban que Irán y Estados Unidos habían dejado de dialogar en los últimos días, incluyendo los de horas anteriores. Su desmentido coincide con un aumento de la actividad militar, donde ambas partes han reportado ataques y defensas aéreas que involucran misiles balísticos y drones.

Según un comunicado del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses, en coordinación con aliados de la zona, han llevado a cabo "ataques de autodefensa" contra drones y misiles iraníes que fueron lanzados contra Kuwait y Bahréin. El texto oficial detalla que tres misiles dirigidos a Bahréin fueron interceptados por las defensas aéreas de ese país y de Estados Unidos, mientras que otros dos misiles disparados contra Kuwait no alcanzaron sus objetivos o se desintegraron en el trayecto.

Además, se confirmó el derribo de varios drones "kamikaze" iraníes que, según Washington, apuntaban contra marineros civiles en aguas internacionales. Horas después, CENTCOM informó de un nuevo intento de ataque con drones contra las fuerzas estadounidenses en Kuwait, el cual fue neutralizado sin causar daños al personal ni a los activos estadounidenses.

Por su parte, Irán ha afirmado, a través de la agencia semioficial Fars y de comunicados de la Guardia Revolucionaria, que respondió a una agresión previa de Estados Unidos atacando con misiles y drones la sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin, así como bases aéreas en la región y un cuartel general. La versión iraní describe estos actos como una "respuesta" a un ataque estadounidense contra una torre de comunicaciones de la Guardia Revolucionaria.

La agencia Tasnim, cercana a los Guardianes de la Revolución, había reportado previamente que Irán había paralizado las conversaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano, lo que añade una capa de complejidad geopolítica al conflicto. La narrativa cruzada entre Washington y Teherán refleja un momento de alta tensión, con acusaciones de ataques y defensas, y un debate abierto sobre la continuidad o ruptura del diálogo diplomático.

La comunidad internacional observa con preocupación la escalada en una zona estratégica para el suministro de energía, mientras los mensajes en redes sociales y comunicados oficiales alimentan la desinformación y la propaganda de guerra





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