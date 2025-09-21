Trump niega intervención en la suspensión del programa de Jimmy Kimmel en ABC

El expresidente Donald Trump desmiente cualquier involucramiento de su administración en la pausa del programa nocturno de Jimmy Kimmel en ABC, tras las declaraciones de Kimmel sobre Charlie Kirk. La controversia surge después de que un funcionario de la FCC sugiriera la posibilidad de revocar licencias a ABC por la actitud del comediante.

El presidente Donald Trump negó el sábado cualquier participación de su administración en la suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel en ABC . Al ser preguntado por un periodista sobre si la Casa Blanca había intervenido en la decisión de pausar el programa, Trump respondió con un rotundo “No”. El exmandatario, conocido por sus frecuentes críticas a Kimmel, describió al comediante como “terrible”, atribuyendo la suspensión del programa a la falta de talento del presentador.

La pausa del programa, anunciada por The Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, el miércoles, se produjo en medio de una creciente controversia generada por los comentarios de Kimmel sobre Charlie Kirk, un personaje de la derecha. Esta decisión, que tomó por sorpresa a muchos, se produjo a escasas horas de que un alto funcionario de la administración Trump, responsable de la concesión de licencias a las emisoras locales de ABC, ejerciera presión pública sobre la compañía para que tomara medidas contra Kimmel. El presidente de la FCC, Brendan Carr, se sumó a las críticas, calificando las declaraciones de Kimmel como “la conducta más enfermiza posible”. Carr sugirió que la FCC, bajo su dirección, podría incluso revocar las licencias de las afiliadas de ABC si Disney no tomaba medidas contra el presentador. En una conversación con el podcaster de derecha Benny Johnson, Carr fue explícito: “Podemos hacer esto por las buenas o por las malas”, afirmó. “Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC por delante”. La situación pone de manifiesto la compleja relación entre el gobierno, los medios de comunicación y la libertad de expresión, especialmente en un clima político tan polarizado. La influencia de la administración Trump en los medios ha sido un tema recurrente, y esta situación reaviva el debate sobre los límites de esa influencia y las posibles consecuencias para la libertad de prensa. La decisión de Disney de suspender el programa de Kimmel, aunque justificada por algunos como una respuesta a la controversia, es vista por otros como una cesión ante la presión política. Este incidente plantea preguntas sobre la autocensura en los medios y el impacto de las presiones políticas sobre la programación y el contenido. La polarización política en Estados Unidos, que se refleja en los medios de comunicación, se evidencia una vez más en este caso. Los partidarios de Trump, por lo general, celebran la suspensión de Kimmel, mientras que los críticos la denuncian como un ataque a la libertad de expresión y un intento de silenciar a un crítico del expresidente. La defensa de la libertad de expresión se enfrenta a los límites de la responsabilidad editorial y las implicaciones de los discursos de odio. La decisión de Disney y las declaraciones de los funcionarios de la administración Trump contribuyen a un debate más amplio sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la sociedad. La posibilidad de que la FCC intervenga en la concesión de licencias, en respuesta a la programación de un canal, preocupa a muchos defensores de la libertad de prensa. Este caso evidencia las complejidades de la interacción entre la política, los medios de comunicación y la libertad de expresión en la era de las redes sociales y la polarización política





CNNEE / 🏆 8. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Donald Trump Jimmy Kimmel ABC FCC Libertad De Expresión

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Trump tras el despido de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk: 'Cualquiera podría reemplazEl expresidente redobla su ataque al presentador después de la cancelación del programa y niega censura: 'Kimmel, mira, lo despidieron. Es un loco, pero no tenía talento'.

Leer más »

La competencia de Jimmy Kimmel sale en su apoyo tras el cese de su programa: «Todos somos él»El cese del programa de Jimmy Kimmel ha unido a su hasta ahora competencia, que ha salido en su defensa: 'todos' son Kimmel.

Leer más »

Jon Stewart y Stephen Colbert defienden a Jimmy Kimmel y a la libertad de expresiónStephen Colbert y Jon Stewart defendieron a Jimmy Kimmel y a la libertad de expresión durante sus programas del jueves por la noche, después de que ABC suspendiera indefinidamente su popular programa nocturno en medio de una controversia por comentarios realizados por el veterano presentador sobre la investigación del presunto asesino de Charlie...

Leer más »

Jimmy Fallon defiende en la NBC a Jimmy Kimmel, sin miedo a Donald Trump: 'No sé qué está pasando, nadie lo sabe'El presentador de 'The Tonight Show' Jimmy Fallon defendió a Jimmy Kimmel en directo, sin miedo a Donald Trump y las posibles consecuencias

Leer más »

La gran pregunta tras la caída de Jimmy Kimmel y Stephen Colbert: ¿quién será el siguiente?¿Quién será el siguiente? ¿Jimmy Fallon? ¿Jon Stewart? ¿Seth Meyers? Esa es la pregunta que se hacían muchos este jueves en Estados Unidos tras la suspensión de forma...

Leer más »

Jon Stewart lo clava en este minuto sobre la censura mediática de Trump tras la cancelación del programa de Jimmy KimmelLa cancelación del popular programa nocturno de Jimmy Kimmel en la cadena estadounidense ABC tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del joven ultra Charlie Kirk ha desatado toda un...

Leer más »