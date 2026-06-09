Trump minimiza el precio de la gasolina pese a datos que muestran que es más alto que durante el 91% del mandato de Biden

El presidente Donald Trump afirmó que los precios de la gasolina son bajos en comparación con el gobierno de Biden, pero los datos de AAA muestran que el precio actual es superior al de la mayor parte de la administración anterior. Además, su historia sobre precios en Iowa es cuestionada por los registros.

El presidente Donald Trump afirmó este martes que los precios de la gasolina no son muy altos relativamente y que son más bajos que durante el gobierno de Joe Biden , incluso en medio del conflicto militar con Irán .

Sin embargo, un análisis de los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) muestra que el precio promedio nacional de la gasolina era de US$ 4,16 por galón, inferior al pico de US$ 5,02 alcanzado en junio de 2022 durante la administración Biden, pero significativamente más alto que los US$ 3,12 por galón registrados cuando Biden dejó el cargo en enero de 2025. De hecho, el precio actual supera al registrado durante el 91 % del mandato de Biden, incluyendo los últimos 29 meses y medio de su presidencia.

La última vez que el precio fue superior al actual durante el gobierno de Biden fue el 3 de agosto de 2022, por apenas fracciones de centavo. Trump también reiteró una historia sobre un viaje a Iowa a principios de año, afirmando haber visto gasolina a US$ 1,85 por galón.

Sin embargo, los datos de AAA y GasBuddy contradicen su relato. El promedio estatal en Iowa ese día era de US$ 2,57 por galón, y solo cuatro estaciones de servicio de las 2.036 monitoreadas vendían combustible por debajo de US$ 2, siendo el precio más bajo encontrado de US$ 1,97, no US$ 1,85. Una estación cercana al lugar del evento de Trump vendía gasolina a US$ 2,69.

Es posible que Trump estuviera refiriéndose al E85, una mezcla de etanol y gasolina utilizada por una minoría de vehículos, pero no especificó que se trataba de un producto de nicho. La reiterada afirmación de Trump sobre los precios de la gasolina busca desviar la atención de las preocupaciones actuales.

Si bien el precio ha bajado desde el pico de US$ 4,53 de hace un mes y los US$ 4,29 de la semana anterior, sigue siendo considerablemente más alto que el de hace un año (US$ 3,12) y que el de antes del inicio de la guerra con Irán a finales de febrero (US$ 2,98). La percepción de lo que constituye un precio no muy alto es subjetiva, y es probable que muchos estadounidenses discrepen de la valoración del presidente, especialmente considerando el impacto en su economía diaria





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