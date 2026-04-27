Trump justifica la construcción del salón de seguridad en la Casa Blanca tras intento de ataque

El presidente Donald Trump defiende la obra del salón de máxima seguridad en la Casa Blanca como respuesta a un reciente intento de ataque, mientras enfrenta críticas por su gestión y una guerra prolongada en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha justificado la construcción de un salón de máxima seguridad en la Casa Blanca tras el intento de ataque durante la cena de corresponsales en el hotel Washington Hilton.

Según Trump, este suceso demuestra la necesidad urgente de un espacio seguro dentro del recinto presidencial, a pesar de las críticas y demandas judiciales que ha generado el proyecto. El presidente argumentó que el nuevo salón, con un presupuesto de 400 millones de dólares financiado supuestamente por donaciones privadas, contará con las medidas de seguridad más avanzadas y evitará futuros incidentes.

Además, criticó la demanda presentada por una ciudadana que, según él, carece de legitimación para oponerse a la obra, asegurando que su construcción debe continuar sin demoras. Mientras tanto, Trump aprovecha el incidente para presionar por el desbloqueo de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio Secreto, cuya eficacia ha sido cuestionada tras varios intentos de asesinato contra él.

En paralelo, el presidente enfrenta una guerra prolongada en Irán, que ya supera los dos meses sin avances significativos, y una creciente desaprobación en las encuestas, con un 58% de descontento entre los ciudadanos. Las elecciones legislativas de noviembre se perfilan como un referéndum sobre su gestión, especialmente tras la crítica de antiguos aliados como Tucker Carlson.

En una entrevista en Fox, Trump elogió al Servicio Secreto y al ICE, pidiendo apoyo para su financiación sin reformar sus prácticas, y destacó el papel de las fuerzas policiales en la seguridad nacional





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