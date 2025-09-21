Trump intensifica la presión sobre Venezuela con amenazas y exige la aceptación de presos y enfermos mentales

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se agudizan tras el hundimiento de una embarcación por parte del ejército estadounidense y las nuevas amenazas de Donald Trump, quien exige a Maduro la aceptación de presos y enfermos mentales provenientes de Estados Unidos. Maduro responde con firmeza y un llamado a la unidad nacional.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa escalando, marcando una semana más de roces diplomáticos. El sábado, en un nuevo episodio de esta creciente fricción, el Ejército estadounidense hundió la cuarta embarcación, presuntamente vinculada a actividades de narcotráfico , cerca de las costas venezolanas. Este incidente se suma a una serie de eventos que han deteriorado aún más las ya tensas relaciones bilaterales.

En un tono beligerante, el expresidente estadounidense Donald Trump intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al lanzar una nueva amenaza, utilizando su plataforma de redes sociales, Truth Social, para expresar su postura. Trump exigió, de manera contundente, que Venezuela acepte de manera inmediata a todos los presos y a las personas con problemas mentales, incluyendo aquellos provenientes de instituciones psiquiátricas, descritas por Trump como los peores asilos del mundo, que, según él, el liderazgo venezolano ha forzado a ir a Estados Unidos. Trump no solo hizo una solicitud, sino que instó al Gobierno de Maduro a recibir a estos individuos, a quienes tildó de 'monstruos' responsables de la supuesta lesión y asesinato de miles de personas. El expresidente, utilizando letras mayúsculas para enfatizar su mensaje, ordenó a Venezuela a 'sacarlos' de Estados Unidos, advirtiendo que, de no hacerlo, el país sudamericano pagaría un precio 'incalculable'. Este ultimátum se produce en un contexto de creciente migración y deportaciones. Según cifras proporcionadas por el Gobierno de Nicolás Maduro, más de 13.000 migrantes venezolanos han retornado al país desde principios de año, un período que coincide con la firma de un acuerdo de deportación entre Caracas y Washington. Las relaciones diplomáticas entre ambos países están suspendidas desde 2019, lo que añade complejidad a la situación. La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. Nicolás Maduro, en línea con la estrategia habitual, respondió a las amenazas de Trump con una declaración de firmeza y unidad nacional. La emisora estatal VTV recogió las declaraciones de Maduro, en las que reivindicó la fortaleza y la unidad del pueblo venezolano frente a las 'amenazas' del 'imperio norteamericano'. Maduro instó al pueblo a resistir y a defender la soberanía de Venezuela. 'El pueblo venezolano le dice al imperio ¡Basta de amenazas! ¡Que viva la libertad del pueblo venezolano, que viva la patria libre y soberana!', afirmó Maduro, añadiendo que Estados Unidos les 'tiene miedo porque no tienen miedo'. Maduro enfatizó que estas amenazas solo logran unir a Venezuela, manifestando que ante la presión se mantiene la unidad. 'Si nos amenazan, más arrechos nos ponemos', concluyó el presidente venezolano, demostrando una vez más la determinación de su gobierno ante la presión internacional





