Trump Intensifica la Presión sobre Irán con Amenazas y Ultimátum Tras Rescate de Piloto

Donald Trump endurece el tono contra Irán, estableciendo un ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras celebra el exitoso rescate de un piloto estadounidense. Irán responde con firmeza, reafirmando su determinación de defender su soberanía.

Este martes por la noche, y madrugada en España, expira el ultimátum que Donald Trump ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el flujo global de petróleo. A lo largo del fin de semana, el presidente estadounidense intensificó su discurso contra Irán , lanzando amenazas cada vez más severas. Trump recurrió a lenguaje contundente: Abrid el puto Estrecho, locos bastardos, o viviréis un infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá!, escribió en la plataforma Truth Social.

Esta postura muestra una dualidad, ya que el presidente también prometió desatar un infierno sobre los iraníes, pero simultáneamente expresó su confianza en alcanzar un acuerdo con ellos este mismo lunes, según sus declaraciones a Fox News. Una táctica de distracción orquestada por la CIA facilitó al Pentágono el rescate del segundo piloto escondido en la cima de una montaña. Trump también comunicó que los negociadores iraníes actuales, implicados en las conversaciones de alto nivel, han recibido una amnistía limitada. Centrándose en la amenaza reiterada por Trump, su plan es evidente: Si no actúan antes del martes por la noche, no quedarán centrales eléctricas ni puentes en pie, sentenció Trump. Esta declaración llegó dos horas después de anunciar que el ejército estadounidense había rescatado con vida al segundo piloto del F-15, quien se encontraba desaparecido en las montañas de Irán. La situación era compleja, ya que el ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran despliegue, y se acercaba peligrosamente, según fuentes de la Casa Blanca. Se ofrecieron 100.000 millones de riales (equivalentes a 76.000 dólares estadounidenses), además de un reconocimiento especial como jugosa recompensa para quien entregara vivo al piloto estadounidense criminal. Paralelamente, Trump lideró una operación de búsqueda de gran escala que permitió al Equipo 6 de los Navy SEALs rescatar al piloto con vida. Con la esperanza de ser localizado por el ejército estadounidense, el coronel intentó proteger su vida, buscando refugio malherido en las montañas de Irán. Permaneció oculto tras las líneas enemigas, armado solo con una pistola para defenderse si los iraníes daban con él. Tras eyectarse del avión, el oficial se resguardó en una grieta de la montaña, y durante un tiempo su paradero fue desconocido tanto para las fuerzas estadounidenses que lo buscaban como para las iraníes que intentaban capturarlo. El militar disponía de una baliza y un sistema de comunicaciones seguras para coordinar su rescate, aunque limitó su uso para evitar ser detectado por las fuerzas iraníes. En medio de la búsqueda del coronel, la CIA intentó obtener ventaja sobre los iraníes. Para ello, el servicio de inteligencia estadounidense puso en marcha una operación de engaño para confundir a las fuerzas iraníes. Les hizo creer que el aviador ya había sido evacuado y abandonaba el país en un convoy terrestre, como explicó un alto funcionario. Posteriormente, la agencia localizó su escondite y transmitió la información al Pentágono, que organizó la misión de rescate, una operación difícil y contrarreloj. El mandatario confesó que llegaron a sospechar que podría ser una trampa para las fuerzas estadounidenses, tras recibir un mensaje de radio que les hizo pensar que el piloto podría estar cautivo y que los iraníes estaban enviando señales falsas. No obstante, la misión fue un éxito para los estadounidenses, que lograron rescatar al comandante, aunque se encontraba gravemente herido, según se informó. Este rescate desencadenó la euforia del mandatario, quien lo celebró como una gran victoria de guerra. ¡Lo logramos! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para recuperar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, expresó el mandatario al principio. Esta victoria le ha servido para elevar el tono y aumentar la presión sobre el régimen de los ayatolás. Sin embargo, Irán se muestra reticente a ceder ante Trump y a hacer concesiones en la guerra. El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmeil Baghaei, ha afirmado que están decididos a defender su seguridad y soberanía nacional con todas sus fuerzas. Apelar al patriotismo es un recurso constante en la guerra. Por eso, han asegurado que están preparados para contraatacar a los enemigos





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